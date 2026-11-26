Жить долго, оставаясь молодым, — великая мечта человечества. И хотя людям пока не дано избежать возрастных изменений, некоторым удаётся прожить свой век, не старея душой. Как сказал Франц Кафка: «Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет».
Ольга Алексеевна Фоменко, 99 лет
Ольга Алексеевна родилась в подмосковной деревне Супонево в семье военного и домохозяйки. Она была самым младшим ребёнком, но родители её не баловали — не до того было. Из девяти малышей в семье выжили только четверо. При этом о детстве она вспоминает тепло: хоть и босоногими бегали, часто без крошки хлеба во рту, но всё равно весело было.
А потом началась война. Оля, полуголодная 14-летняя девчонка, трудилась с утра до вечера. Сначала заготавливала сено в колхозе, потом «сражалась» на трудовом фронте Москвы. Работала долгими часами на страшном морозе. Бывало, до обморожения доходило.
После Победы Ольга Алексеевна 14 лет трудилась резчицей по металлу на электрозаводе, потом выращивала цветы для озеленения города, 6 лет отдала вышивальной фабрике. Сложа руки никогда не сидела.
Вышла замуж, родила дочку и сына. Появились внук и внучка, а теперь уже и трое правнуков подросли и часто навещают любимую прабабушку.
Хотя возраст даёт о себе знать, в душе Ольга Алексеевна по-прежнему заводная девчонка. «Только заиграет гармошка — я пускаюсь в пляс. Потому что душа поёт», — говорит она.
В 99 она по-прежнему активна: сама убирает, готовит. Очень любит порядок, недаром по гороскопу Ольга Алексеевна Дева.
Домоседкой её уж точно не назвать: недавно стала ходить в «Московское долголетие»: посетила страусовую ферму, теперь собирается поехать на экскурсию в Жостово.
Пётр Сергеевич Гончаров, 100 лет
Пётр Сергеевич родился в украинском селе, отец был первым председателем колхоза. Пережил страшный голод в 1930-е годы. С 1941-го, будучи ещё подростком, стал связным в партизанском отряде. В 1943 году его призвали в армию. Победу встретил в Вене. Во время освобождения Правобережной Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии организовывал бесперебойное управление войсками, форсировал Дунай, сражался в Болгарии и Югославии. Был награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», двумя медалями «За боевые заслуги».
Из всех одноклассников и ребят из параллельного класса, ушедших на фронт, в живых остался он один.
Сражаясь на передовой, Пётр с товарищами мечтал о семье, жене, детях. Его мечта сбылась. В 1949 году он женился на славной девушке, которую звали Анна Лучшая. Вместе с Анной Ивановной они прожили 70 лет, и лучшей жены он бы и не желал. Супруги вырастили двух дочерей, четырёх внуков и семерых правнуков. Пётр Сергеевич любит читать, ходить в театры и гулять с собакой Манюней.
Семён Яковлевич Люлько, 100 лет
Семён Яковлевич в детстве пережил страшный голод. До сих пор помнит, как в Винницкой области он с родителями и братьями ел лебеду и крапиву, а картофельные очистки считал деликатесом. Два его брата из девятерых детей умерли от голода. Остальных спас переезд в Москву. Вернее в село Бибирево. Это сейчас там кипит столичная жизнь, а 90 лет назад было только 160 дворов да церковь. В школу приходилось ходить за 3 километра.
Войну Семён Яковлевич встретил 15-летним мальчишкой. Во время обороны столицы он, как и сотни тысяч москвичей, копал на морозе противотанковые рвы, окопы, валил лес. Потом работал на авиационном заводе по 12 часов в сутки. Мёрз, голодал, но выдержал.
Имея возможность воспользоваться бронью, в 1943-м добровольцем ушёл на фронт. В составе десантной дивизии преодолел 800 километров, с боями освобождая Венгрию, Румынию, Чехословакию. За время войны совершил 102 прыжка с парашютом. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
Семён Яковлевич вспоминает, что вернуться в мирную жизнь было непросто: со 2-й группой инвалидности его нигде не хотели брать на работу. Трудился грузчиком, параллельно учился в техникуме. Но благодаря своему упорству добился успехов. Получил образование, работал в Министерстве торговли СССР, вырос до руководителя.
С супругой, медиком по профессии, воспитал двоих детей. Сын стал хирургом, дочь — логопедом. Есть три внука и две внучки и уже три правнука. Сейчас Семён Яковлевич много общается со школьниками и молодыми военными — делится богатым опытом. А ещё пишет книги воспоминаний о войне.