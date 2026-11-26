Жить долго, оставаясь молодым, — великая мечта человечества. И хотя людям пока не дано избежать возрастных изменений, некоторым удаётся прожить свой век, не старея душой. Как сказал Франц Кафка: «Кто сохраняет способность видеть прекрасное, тот не стареет».

Ольга Алексеевна Фоменко, 99 лет

Ольга Алексеевна родилась в подмосковной деревне Супонево в семье военного и домохозяйки. Она была самым младшим ребёнком, но родители её не баловали — не до того было. Из девяти малышей в семье выжили только четверо. При этом о детстве она вспоминает тепло: хоть и босоногими бегали, часто без крошки хлеба во рту, но всё равно весело было.

А потом началась война. Оля, полуголодная 14-летняя девчонка, трудилась с утра до вечера. Сначала заготавливала сено в колхозе, потом «сражалась» на трудовом фронте Москвы. Работала долгими часами на страшном морозе. Бывало, до обморожения доходило.

«Жить долго мне помогают привычка трудиться, которая у меня выработалась с самого детства, дисциплина и режим. Встаю рано, в 5 часов, без будильника, и каждое утро начинаю с гимнастики. Потом – душ, лёгкий завтрак, измерение давления и приём лекарств (куд Фото: АиФ/ Юлия Федотова

После Победы Ольга Алексеевна 14 лет трудилась резчицей по металлу на электрозаводе, потом выращивала цветы для озеленения города, 6 лет отдала вышивальной фабрике. Сложа руки никогда не сидела.

Вышла замуж, родила дочку и сына. Появились внук и внучка, а теперь уже и трое правнуков подросли и часто навещают любимую прабабушку.

Хотя возраст даёт о себе знать, в душе Ольга Алексеевна по-прежнему заводная девчонка. «Только заиграет гармошка — я пускаюсь в пляс. Потому что душа поёт», — говорит она.

В 99 она по-прежнему активна: сама убирает, готовит. Очень любит порядок, недаром по гороскопу Ольга Алексеевна Дева.

Домоседкой её уж точно не назвать: недавно стала ходить в «Московское долголетие»: посетила страусовую ферму, теперь собирается поехать на экскурсию в Жостово.

Пётр Сергеевич Гончаров, 100 лет

Пётр Сергеевич родился в украинском селе, отец был первым председателем колхоза. Пережил страшный голод в 1930-е годы. С 1941-го, будучи ещё подростком, стал связным в партизанском отряде. В 1943 году его призвали в армию. Победу встретил в Вене. Во время освобождения Правобережной Украины, Молдавии, Румынии и Венгрии организовывал бесперебойное управление войсками, форсировал Дунай, сражался в Болгарии и Югославии. Был награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», двумя медалями «За боевые заслуги».

«Дорожите своей семьёй – это самое ценное, что есть у человека. Именно она поддержит во всех тяготах. Обязательно учитесь всему новому и живите долго, догоняйте меня». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Из всех одноклассников и ребят из параллельного класса, ушедших на фронт, в живых остался он один.

Сражаясь на передовой, Пётр с товарищами мечтал о семье, жене, детях. Его мечта сбылась. В 1949 году он женился на славной девушке, которую звали Анна Лучшая. Вместе с Анной Ивановной они прожили 70 лет, и лучшей жены он бы и не желал. Супруги вырастили двух дочерей, четырёх внуков и семерых правнуков. Пётр Сергеевич любит читать, ходить в театры и гулять с собакой Манюней.

Семён Яковлевич Люлько, 100 лет

Семён Яковлевич в детстве пережил страшный голод. До сих пор помнит, как в Винницкой области он с родителями и братьями ел лебеду и крапиву, а картофельные очистки считал деликатесом. Два его брата из девятерых детей умерли от голода. Остальных спас переезд в Москву. Вернее в село Бибирево. Это сейчас там кипит столичная жизнь, а 90 лет назад было только 160 дворов да церковь. В школу приходилось ходить за 3 километра.

Войну Семён Яковлевич встретил 15-летним мальчишкой. Во время обороны столицы он, как и сотни тысяч москвичей, копал на морозе противотанковые рвы, окопы, валил лес. Потом работал на авиационном заводе по 12 часов в сутки. Мёрз, голодал, но выдержал.

«Думаю, прожить век мне помог... голод. Человек не должен переедать. Есть надо, чтобы жить, а не наоборот. Хочу также посоветовать всем учиться, получать образование и выбирать профессию по душе». Фото: АиФ/ Юлия Федотова

Имея возможность воспользоваться бронью, в 1943-м добровольцем ушёл на фронт. В составе десантной дивизии преодолел 800 километров, с боями освобождая Венгрию, Румынию, Чехословакию. За время войны совершил 102 прыжка с парашютом. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Будапешта», «За освобождение Праги», «За взятие Вены», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».

Семён Яковлевич вспоминает, что вернуться в мирную жизнь было непросто: со 2-й группой инвалидности его нигде не хотели брать на работу. Трудился грузчиком, параллельно учился в техникуме. Но благодаря своему упорству добился успехов. Получил образование, работал в Министерстве торговли СССР, вырос до руководителя.

С супругой, медиком по профессии, воспитал двоих детей. Сын стал хирургом, дочь — логопедом. Есть три внука и две внучки и уже три правнука. Сейчас Семён Яковлевич много общается со школьниками и молодыми военными — делится богатым опытом. А ещё пишет книги воспоминаний о войне.