В журнале Cell Metabolism опубликовано очередное исследование ученых о причинах долголетия. Биологи из США и Японии обследовали 150 японских долгожителей старше 100 лет, сохранивших высокую подвижность и ясность ума.

Всё дело в микробах

Выяснилось, что их исключительное долголетие связано с повышенной активностью определенного фермента в кишечнике — гидролазы желчных солей. Анализ включил измерение желчных кислот у 48 молодых людей, 107 пожилых людей и 125 столетних людей. У последних модифицированных желчных кислот оказалось на порядок больше.

Что это за вещества? Это группа белков, которые образуются в результате работы кишечных бактерий. Они расщепляют первичные желчные кислоты в организме — те, что вырабатываются печенью, чтобы переваривать жиры. Но они также действуют как сигнальные молекулы по всему телу. Кишечные бактерии модифицируют эти желчные кислоты, позволяя им влиять на метаболизм и воспаление. Установлено, что эти ферменты способствуют снижению возрастного системного воспаления в организме, защищают печень от жирового перерождения, ускоряют выведение холестерина и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. А это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также специфические вторичные желчные кислоты, характерные для долгожителей, напрямую подавляют рост опасных бактерий в кишечнике и препятствуют проникновению токсинов из кишечника, укрепляя его стенки, защищают мозг от нейровоспаления.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Кэйо проверили действие этих ферментов в эксперименте.

Они создали модифицированных кишечных бактерий с повышенной выработкой фермента и ввели их пожилым мышам. Примерно через 20 недель у старых животных улучшился углеводный обмен и показатели глюкозы, повысилась чувствительность к инсулину, снизились масса тела и холестерин, увеличился объём мышечной массы.

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Как повысить активность полезных бактерий

«Многие исследования старения сосредоточены на том, что идет не так с возрастом, но наши результаты свидетельствуют о том, что некоторые изменения в кишечном микробиоме на самом деле могут представлять собой попытку организма сохранить метаболическое здоровье. Если мы сможем определить эти полезные функции и безопасно укрепить их, мы, возможно, в конечном итоге сможем разработать новые способы содействия более здоровому старению», — прокомментировал результаты старший автор исследования, профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Амир Зарринпар.

Ученый подчеркивает, что в отличие от многих аспектов старения, микробиом является тем, что мы можем изменить, и усилить полезные микробные функции, чтобы сохранить метаболическое здоровье как можно дольше.

Как все эти новые данные можно использовать уже сейчас для поддержки здорового старения?

Известно, что основными производителями фермента — гидролазы желчных солей являются бифидобактерии и лактобактерии. Их активность зависит в том числе от того, насколько качественное «топливо» они получают. Это продукты, содержащие клетчатку и растительные полифенолы. Поэтому вы поддержите свои полезные бактерии, если будете употреблять: фрукты и овощи, зелень, ягоды, грибы, овсянку и перловку, гречку, бобовые, цикорий, зелёный чай. Ферментированные продукты — сами по себе источники полезных бактерий. Поэтому важно включать в свой рацион квашеную капусту и кимчи, ферментированные соевые продукты (мисо-паста и другие), кисломолочные продукты.