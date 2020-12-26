Пломбы и брекеты — вчерашний день. Как сегодня лучше лечить зубы?

Зубодробительный вой бормашины, запах лекарств и километровые очереди — примерно так бы описали стоматологию люди, которые её посещали лет 30 назад. Наверное, где-то в глубинке и сейчас остались подобные кабинеты, но в целом дентальная практика претерпела кардинальные изменения. О том, как сегодня лечат зубы в продвинутых стоматологических клиниках, рассказывает стоматолог, главный врач стоматологического центра Владимир Шипков.

Керамические вкладки

Пришли на смену классическим пломбам в жевательных зубах. Изготавливаются преимущественно из высокоэстетичной керамики, поэтому и получили такое название. Позволяют восстановить целостность сильно разрушенных (до 50%) зубов. В отличие от пломб, вкладки не подвержены усадке, истиранию и потемнениям. Если вкладка изготавливается при помощи высокотехнологичного комплекса CEREC (CAD/CAM-система), она может быть сделана и установлена меньше чем за час. С точки зрения технических характеристик и эксплуатационных качеств вкладки предпочтительней пломб, но и на порядок дороже.

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Стоматологические герметики, или силанты

Одно из самых действенных средств предотвращения окклюзионного кариеса (на жевательной поверхности зуба). Герметики созданы для надёжной изоляции зубных фиссур (углублений на жевательной поверхности зубов). Они устойчивы к механическому истиранию, кислотам. Способны длительное время сохранять цвет и форму. Вот наиболее используемые разновидности:

Истинные герметики. Имеют полужидкую консистенцию, отвердевают под воздействием фотополимерной лампы. Содержат в составе частицы кварца, чем и обусловлена их высокая прочность.

Стеклоиономерные цементы. Главная особенность — после установки выделяют ионы фтора, которые укрепляют эмаль и препятствуют появлению кариеса.

Композиты. Составы высокой текучести с небольшим содержанием неорганического наполнителя. Прочно соединяются с эмалью, устойчивы к пищевым кислотам и красителям.

Компомеры. Сочетают в себе свойства композитов и стеклоиономерных цементов (гидрофильны, способны выделять ионы фтора). Достаточно прочны и долговечны, но не очень эстетичны.

Одни силанты становятся прозрачными после нанесения, другие окрашиваются при засвечивании благодаря чему при повторном посещении можно удостовериться в целостности покрытия. При условии использования качественных составов и их правильном нанесении силанты могут прослужить до 15 лет, обеспечивая эффективность защиты, близкую к 100%.

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Одномоментная имплантация

Протокол стандартной дентальной имплантации рассчитан на несколько месяцев (в среднем 4-6). Одномоментная имплантация позволяет удалить зуб, не подлежащий восстановлению, выполнить установку импланта в челюсть (при необходимости осуществляется интеграция остеопластического материала) и установить прототип коронки за одно посещение. На самом деле это комплекс мер, в который входят дентальная компьютерная томография, планирование, навигационная хирургия и последующая одномоментная нагрузка.

Одномоментная имплантация — это не только быстро и комфортно для пациента, но и более целесообразно с медицинской точки зрения. Дело в том, что регенерационные процессы в таком случае проходят значительно быстрей, а титановый корень приживается лучше, что возможно благодаря интенсивному обмену веществ и жевательной нагрузке. Не менее значимые преимущества — отсутствие разрезов, отёков и послеоперационных швов, минимум противопоказаний.

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Аутотрансплантация

В стоматологии это пересадка имеющегося зуба на место отсутствующего. Обычно пересаживают предварительно адаптированные по форме и размеру «восьмёрки» (зубы мудрости). Методика имеет ряд преимуществ, главное из которых — восстановление целостности зубного ряда посредством собственного зуба, а не при помощи имплантов. Этот плюс одновременно является и минусом протокола. Дело в том, что правильно спланированная и проведённая имплантация даёт желаемый результат в 98% случаев, аутотрансплантация — 70-80%, что обусловлено риском резорбции корней (разрушение костной ткани) у пересаженных зубов. Если добавить к этому сложность проведения аутотрансплантации, становится понятно, почему такой метод используется выборочно.

Лечение под седацией

Это новый уровень комфорта для пациента и свободы действий для доктора. Седация — это медикаментозный сон контролируемой глубины, в который вводят пациента. Параллельно человек получает обезболивающие в точной дозировке, поэтому не испытывает абсолютно никакого дискомфорта во время самых сложных и продолжительных операций. Ещё одно важное преимущество — при хирургическом вмешательстве под седацией реабилитационный период существенно сокращается, что возможно благодаря введению ряда препаратов именно во время операции. Сегодня это золотой стандарт мировой стоматологии, большинство манипуляций (хирургических, терапевтических, гигиенических) на Западе дантисты выполняют именно под седацией. На протяжении всего сеанса осуществляется BIS-мониторинг, аппаратный контроль сатурации, давления, частоты сердечных сокращений, поэтому седация абсолютно безопасна. К тому же рядом всегда находится анестезиолог. И зубы целы, и сам в порядке. Как ничем не заразиться в зубной клинике Подробнее

Невидимые элайнеры

Брекеты массово используются до сих пор, но это уже вчерашний день. Прозрачные полимерные элайнеры — вот новое слово в вопросах устранения искривлений зубного ряда и исправления неправильного прикуса. Представляют собой набор кап, который может включать от 10 до 40 штук. Изготавливаются индивидуально после получения 3D-модели челюсти пациента и программного анализа клинической картины. Надеваются и снимаются без помощи стоматолога, после привыкания не создают дискомфорта. Не требуют особой гигиены, не накладывают ограничений на меню пациента и привычный уклад его жизни. При необходимости могут быть сняты с зубов за считаные секунды, например на время перекуса, свидания или важной встречи. Коррекция при помощи элайнеров проходит быстрее, чем при использовании брекетов, а её результат можно увидеть заранее благодаря компьютерному моделированию.

Описанные технологии и средства — только верхушка современного стоматологического айсберга. В продвинутых клиниках применяют 3D-визуализацию и виртуальный планинг, используют CAD/CAM системы, позволяющие изготовить зубную накладку (коронку, винир) или часть ортопедической конструкции за считаные минуты, дентальные микроскопы, системы для профессиональной гигиены с искусственным интеллектом, лазерное оборудование и многое другое. Наводящие ужас бормашины там давно и безвозвратно канули в Лету.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста