Смотреть на мир можно по-разному. Кому-то бриллиант – стекляшка, а кому-то восход солнца – непомерное счастье. Но это образно, а если говорить конкретно, то жизнь у человека, когда со здоровьем серьёзные проблемы, мягко говоря, – не сахар. Однако сильные люди находят себя. И в этом им помогают достижения современной медицины.

Жизнь шире, чем диагноз

С диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Елена Бычкова живёт уже 39 лет, и это в её случае не совсем обычно, потому что, поставив девочке диагноз в 11 месяцев, врачи сказали, что со II типом заболевания долго она не проживёт.

«Начальный диагноз оказался неверным, - рассказывает Елена. – В 26 лет я узнала, что СМА у меня другого типа, но болезнь-то всё равно есть. В детстве папа смог повезти на лечение за границу, и там меня поставили на ходунки, правда, без каких-либо радужных прогнозов. Годам к 10-ти совсем «поехала» спина, в общем – инвалид, коляска и т.д.».

Во время пандемии она очень серьёзно переболела ковидом – отнялись руки, какое-то время мужу даже приходилось кормить её с ложки. Тогда и начался процесс патогенетической терапии.

«В первый месяц приёма у меня было ощущение, что время как будто отмоталось года на три назад, - вспоминает Елена. – В теле появилась лёгкость – руки поднимаются, и силы есть. Таким был первый эффект, сохраняется он в целом и по сей день».

Бычкова вообще не из робкого десятка. «Выкручиваться» она умеет, в дом инвалидов не собирается – не для того, говорит, развивалась и обучалась. Получив юридическое образование, добавила к нему ещё и психологическое. Консультирует предпринимателей и женщин, открыла НКО.

«Я всегда говорила, что у человека жизнь должна быть намного шире, чем его диагноз и чем его физика, - уверенно говорит она. – Иногда лицо двумя руками крашу, потому что не хватает сил, чтобы выполнить это одной рукой. Но знаю, что мне надо идти на мероприятие, собираюсь и двигаюсь туда. У меня большие цели, и хочется успеть как можно больше».

Елене важно, чтобы у мам и пап, которые сегодня узнают диагноз своих детей, перед глазами был пример, что жить можно, причём красиво, радостно, в удовольствие. Да, с оговорками, но когда работает разум, а его СМА, к счастью, не отнимает, человек может очень многое.

«Поэтому я ещё и веду блог, - добавляет наша героиня, - чтобы родители детей со СМА видели, чтобы видели все люди со СМА. Недавно и театр призвала в помощь – привожу в Новокузнецк спектакль о судьбе героической Анны Герман, которую считают примером стойкости сопротивлению болезни».

Как привычный утренний кофе

А 23-летняя Дарья Елькова внесена в Книгу рекордов России как самый юный тренер по горнолыжному спорту с инвалидностью, и она тоже живёт со СМА. Девушка каждый год повышает квалификацию и не останавливается на достигнутом.

«Очень выраженные симптомы недуга, - рассказывает Дарья, - появились у меня в 13 лет, в 14 дали инвалидность. К 3 годам я уже не могла сидеть на корточках, хотя до этого получалось. Однако врачи говорили, что ничего страшного, просто мышечная гипотония. Диагноз СМА поставили только в 18 лет».

Тогда и назначили девушке патогенетическую терапию – достижение современной медицины.

«С тех пор у меня улучшилось дыхание, отпала нужда в откашливателе, в ногах появилась мышечная сила, стали сильнее руки, спина, снова могу сидеть на корточках и с каждым годом от более жёсткого корсета перехожу к более мягкому», - продолжает она.

Очень важно, чтобы при таком диагнозе рядом с заболевшим были близкие, которые смогут поддержать. Рядом с Дашей её мама – поняв, как дочь заинтересована в лыжном спорте, она приняла решение переехать из Москвы в Сочи, где трассы для детей гораздо длиннее, чем в расположенном в 70 километрах от столицы Дмитрове, куда приходилось добираться на тренировки.

На лыжи Даша встала в 13 в рамках реабилитации. Год прокаталась и поняла, что хочет заниматься профессионально и поступить в спортшколу. Всё сбылось, и теперь она – тренер.

«Для меня в этом никаких сложностей нет, - говорит она. – Занимаюсь с детьми в двух программах: реабилитационной – с ребятками, которые не ходят (в паре со вторым инструктором при помощи специализированного горнолыжного оборудования) и тренировками с детьми с более лёгкими нарушениями здоровья – в спортшколе, которую сама организовала. Эти мои подопечные даже могут участвовать в соревнованиях».

Людям со СМА Дарья советует не сдаваться – поддерживать высокую мотивацию и упорство, обязательно регулярно заниматься лечебной физкультурой, и каким-то видом спорта.

По словам девушки, терапия – хороший помощник, но к ней в придачу просто обязательна активность. Если раньше очень интенсивно заниматься ей было нельзя, подчёркивает она, то сегодня и самочувствие лучше, и практика требует ежедневных занятий, только трёхнедельного реабилитационного курса в год недостаточно.

«Физические занятия превращаются в ежедневную привычку и не тяготят, - заверяет Даша. – Знаете, это как ежедневный утренний кофе, как обычная гигиена. Я, например, занимаюсь по часу-полтора в день – это отличная добавка к лечебному курсу, и жизнь мне улыбается».

Важно поставить диагноз вовремя

Да, спинальная мышечная атрофия по сей день считается тяжелым заболеванием, однако медицинская наука не стоит на месте, стараясь и в этой области делать всё возможное для облегчения жизни заболевших.

Важен при этом ещё и такой фактор, как время постановки диагноза.

«Практически у 60% детей со СМА развивается наиболее тяжёлая форма заболевания – СМА I типа, - комментирует к.м.н., заместитель директора, заведующая отделением психоневрологии и нейрореабилитации Национального медицинского иссле­довательского центра здоровья детей Минздрава России Евгения Увакина. – В таких случаях время имеет принципиальное значение: чем раньше установлен диагноз и начато лечение, тем выше вероятность добиться наилучшего терапевтического эффекта».

Родители и педиатры не должны пропустить такие характерные симптомы у малышей, как мышечная слабость, дрожь пальцев рук, подёргивание языка, ухудшение ранее приобретённых двигательных навыков – когда по мере взросления ребёнку становится сложнее сидеть, ползать или стоять. У детей со СМА возникают также проблемы с жеванием и глотанием пищи, становится трудно откашляться, затрудняется дыхание. Со временем теряется способность ходить самостоятельно.

По словам доктора Увакиной, без лечения большинство детей с I типом СМА не доживают до двух лет. Поэтому особенно важно не терять время между получением результата скрининга и началом терапии.

«А вот те маленькие пациенты, которым лечение удалось начать на доклинической, или досимптомной, стадии, - заверяет она, - могут развиваться и жить практически так же, как их здоровые сверстники: посещать детский сад, заниматься в кружках, ходить в школу и активно участвовать в социальной жизни».

Д.м.н., профессор, академик РАН, заместитель директора Российского центра неврологии и нейронаук, заслуженный деятель науки РФ Сергей Иллариошкин подтверждает, что медицина в наши дни изменилась радикально.

«Мы просто на другой планете сейчас живём, - говорит он. – СМА с 2023 года включена в программы неонатального скрининга – мы всех новорождённых в России тотально тестируем на 36 заболеваний, среди которых и спинальная мышечная атрофия. Появляется возможность, поставив диагноз у ребёнка, который пока здоров, но был обречён заболеть через 5-6 месяцев, начать лечение, не дожидаясь симптомов. В этом случае ребёнок просто не заболеет никогда».

Академик Иллариошкин поясняет, что при таком раскладе у малыша из-за прекращения выработки белка SMN, который необходим для нормального функционирования нервных клеток, отвечающих за координацию движений и поддержание мышечного тонуса, не возникнет синдром «вялого ребёнка», а также не появятся трудности с едой и дыханием.

«Если 10 лет назад, - говорит невролог, - у нас было только симптоматическое поддерживающее лечение для больных разных возрастов, и мы в принципе не могли повлиять на темп прогрессирования болезни, то сегодня имеем несколько препаратов с разными механизмами действия, воздействующих на молекулярную основу болезни».

И большим, и маленьким

«Мы можем существенно менять течение заболевания, - подключается доктор Увакина, - а в ряде случаев начинать терапию ещё до появления клинических симптомов. Теперь благодаря патогенетической терапии у нас появилась возможность воздействовать на заболевание на самом раннем этапе и в ряде случаев предотвратить развитие его симптомов».

Эксперты пояснили, что препараты для лечения СМА, доступные в России, позволяют вырабатывать тот самый белок SMN и таким образом замедлить прогрессирование заболевания. Патогенетическая терапия стала настоящим прорывом в лечении пациентов со СМА.

«На сегодняшний день, - конкретизирует Евгения Увакина, - таким пациентам доступны несколько видов медикаментозной патогенетической терапии. Помимо лекарственного лечения важную роль на протяжении всей жизни играет двигательная реабилитация. Она необходима для того, чтобы ребёнок или взрослый могли осваивать и поддерживать двигательные навыки, развивать свои физические возможности».

К этому, делая акцент на раннем диагностировании, академик Иллариошкин добавляет, что новые препараты имеют действие и на людей, которые заболели 10, 20, а иногда 30 лет назад и давно прикованы к креслу (при хорошем уходе, уточняет эксперт, люди со СМА вполне доживают до такого возраста).

«Конечно, вернуть двигательные навыки, как бы ни хотелось, мы им не можем, – поясняет профессор. – Бóльшая часть двигательных нейронов уже погибла безвозвратно, и эти методы лечения не возвращают погибших, но у большóй части пациентов мы добиваемся остановки прогрессирования болезни и некоторых добавок двигательных навыков».

И это, по его убеждению, очень важно для пациента в коляске, жизнь которого сосредоточена в персональном компьютере – с его помощью он получил образование, через это «окно» общается со всем миром.

«Для него увеличение объёма движения руки, кисти, пальцев рук – это большой успех, - говорит Сергей Иллариошкин. – Если человек впервые за много лет или даже десятилетий сумел набрать полчайника воды, поднять его своей собственной рукой и налить в стакан, для него это – огромное дело. Если он впервые смог самостоятельно почистить зубы или воспользоваться туалетом, это – громадная удача. Вроде был в кресле, там и остался, но давать оценку надо с точки зрения человека со СМА. Поэтому главный результат у тяжёлых инвалидов, которые начали лечение, когда уже многое потеряно, – это остановка дальнейшего прогрессирования болезни, закрепление всех имеющихся двигательных навыков, улучшение их, а также совершенствование самообслуживания. Это и есть результат существенного улучшения качества жизни и общего прогноза».