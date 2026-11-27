Люди с болезнями сердца, которые спят по 9 часов в сутки или больше, умирают чаще тех, кто спит 7-8 часов. К такому выводу пришли американские исследователи.

Разумеется, это не значит, что долгий сон сам по себе убивает. Скорее, он является сигналом о том, что организм уже борется с чем-то серьёзным.

Что показало исследование

Учёные из Университета Джорджии (США) проанализировали данные почти 3300 взрослых с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Участников разделили на три группы по продолжительности их сна: до 6 часов, от 7 до 8 часов, 9 часов или более. Затем эти сведения сопоставили с национальными регистрами смертности: исследователи отслеживали записи о смертях вплоть до конца 2019 года, делая поправки на возраст, курение, алкоголь и прочие проблемы со здоровьем.

За пятнадцать лет наблюдений умерла почти половина участников. Около 17% скончались от сердечно-сосудистых причин, ещё 33% — от других заболеваний.

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Но результаты по группам были разные. У тех, кто спал 9 часов и больше, вероятность смерти от всех причин оказалась на 51% выше, а от сердечно-сосудистых — на 53% выше, чем у тех, кто спал 7-8 часов. При этом наименьший риск наблюдался у людей, спавших как раз 7-8 часов. Ещё один вывод: сон продолжительностью 6 часов и меньше, вопреки ожиданиям, не был значимо связан с повышенной смертностью.

Почему это важно понимать правильно

Авторы подчёркивают принципиальный момент: долгий сон, скорее всего, не причина, а следствие. Он может быть признаком уже существующих нарушений — скрытого заболевания, нарушения сна, ухудшения состояния сердца или общей уязвимости организма.

«Наши результаты подтверждают идею о том, что продолжительный сон является, скорее, маркером скрытой уязвимости, чем прямым причинным фактором», — пишут учёные.

Фото: freepik.com

Механизм, который они предлагают, выглядит логично. При снижении эффективности работы сердца ткани получают меньше кислорода. Человек быстрее утомляется, испытывает слабость и может дольше восстанавливаться. Кроме того, системные воспалительные процессы могут влиять на работу нервной системы и механизмы регуляции сна, усиливая сонливость и утомляемость.

Что говорят другие данные

Эта логика подтверждается и другими исследованиями. Масштабная работа с участием более 480 тысяч человек в Китае показала: у людей, спящих дольше девяти часов, общая продолжительность жизни и жизнь без сердечно-сосудистых заболеваний сокращаются. У мужчин это сокращение составило 2,11 года общей жизни и 1,29 года — без болезней сердца. У женщин — 1,37 и 0,43 года соответственно.

Ещё одно исследование, также проведённое в Китае и охватившее более 400 тысяч взрослых, подтвердило U-образную связь между сном и риском для сердца: и слишком короткий, и слишком долгий сон связаны с повышенной вероятностью инфаркта и инсульта. Минимальный риск приходится на диапазон 7,26–7,85 часа.

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Было похожее исследование и в Иране. В нём принимали участие почти 10 тысяч человек. Там тоже удалось установить, что и короткий (менее 6 часов), и долгий (9 и более часов) сон коррелируют с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Причём у женщин эта связь была статистически значимой.

Главный практический вывод: если вы или ваш близкий с сердечным заболеванием стали спать заметно дольше обычного — это повод поговорить с врачом. Не паниковать, но и не отмахиваться. Долгий сон в такой ситуации — не признак «хорошего отдыха», а возможный сигнал о том, что с организмом что-то происходит.

При этом авторы не призывают искусственно сокращать сон. Речь о том, чтобы обращать внимание на изменения в его продолжительности и обсуждать их со специалистом. Здоровый сон — это стабильность, а не рекорды.