Необратимые изменения в мозге начинаются задолго до того, как человек забудет имя близкого или не найдёт дорогу домой. Примечательно, что ранние когнитивные нарушения часто отражаются в финансовом поведении. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин:

Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции годами, а порой и десятилетиями, развиваются скрытно, накапливая патологические белки и разрушая нейронные связи. Однако, как показывают многочисленные исследования, у этого скрытого процесса есть внешние проявления. И одними из самых ранних и, как ни странно, самых объективных оказываются не жалобы на память, а изменения в финансовом поведении.

Медицинская логика здесь проста и понятна. Управление деньгами — это не один навык, а сложный комплекс когнитивных функций: рабочей памяти, внимания, исполнительного контроля, способности оценивать риски и подавлять импульсивные решения. Именно эти «высшие» когнитивные способности страдают одними из первых при нейродегенерации. Поэтому неудивительно, что задолго до клинического диагноза финансовая «самостоятельность» человека начинает вызывать вопросы.

Кредитная история: просрочка — это симптом

Важнейшие доказательства приходят из анализа больших данных. Исследование, поддержанное Национальным институтом старения США (NIA), проанализировало обезличенные кредитные истории почти 2,5 миллиона пожилых людей. Выяснилось, что у тех, кому впоследствии диагностировали деменцию, просрочки по кредитным картам начинались в среднем за пять лет до постановки диагноза, а по ипотеке — за три года. В последний год перед диагнозом вероятность пропустить платеж по кредитке была на 34% выше, чем ранее.

Ещё более показательные данные получили британские исследователи из Университета Ноттингема совместно с Lloyds Banking Group. Они проанализировали транзакции более 66 000 клиентов и обнаружили, что за десять лет до оформления доверенности (признания финансовой недееспособности) в банковском поведении появлялись характерные «цифровые метки». Люди на 9,6% меньше тратили на путешествия, постепенно отказывались от хобби вроде садоводства, реже заходили в онлайн-банк и всё чаще теряли карты или забывали PIN-коды.

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Выписка по счёту вместо ПЭТ-скана: данные совпадают

Самое важное с медицинской точки зрения открытие заключается в том, что эти финансовые маркеры имеют биологическую основу. Исследование, опубликованное в Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, сопоставило данные ПЭТ-сканирования мозга с результатами тестов на финансовую компетентность. Оказалось, что накопление тау-белка, одного из ключевых патологических белков болезни Альцгеймера, в таких областях, как нижняя височная извилина и энторинальная кора, напрямую коррелирует с ухудшением финансовых способностей со временем. Причём эта связь была значимой даже у людей с нормальным когнитивным статусом, то есть до появления каких-либо симптомов.

Это означает, что банковские данные потенциально могут служить поведенческим биомаркером — дешёвым, неинвазивным и массовым дополнением к дорогостоящим ПЭТ-сканам и инвазивным анализам спинномозговой жидкости. Назад в будущее. Ученые могут увидеть Альцгеймера за 10 лет до его прихода Подробнее

Финансовый скрининг: диагноз по банковскому приложению

Однако у этой многообещающей идеи есть и серьёзные противники. Представители банковской отрасли настаивают, что кредитная организация — не место для диагностики когнитивных нарушений. Исследователи предупреждают о рисках утечки чувствительных данных к мошенникам и о том, что не все хотят знать о симптомах неизлечимой болезни заранее.

Тем не менее медицинское сообщество всё внимательнее относится к идее «финансового скрининга». Ведь в отличие от многих других симптомов, изменения в обращении с деньгами можно зафиксировать объективно и задолго до того, как сам человек или его близкие осознают масштаб проблемы. Как отмечают авторы одного из обзоров, финансовое поведение — та редкая сфера повседневной жизни, где когнитивные изменения оставляют измеримый, задокументированный и поддающийся анализу след ещё до того, как болезнь станет клинически очевидной.