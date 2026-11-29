Явление, которое исследователи называют «сексуальной рецессией», перестало быть локальной особенностью отдельных стран и превратилось в устойчивый тренд развитого мира. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Если в 1990-х годах интимная жизнь воспринималась как естественная часть взросления, то к середине 2020-х годов значительная часть молодёжи в США, Великобритании и Японии либо откладывает начало сексуальных отношений, либо отказывается от них вовсе.

Наиболее полные данные были получены в ходе британского национального исследования Natsal, опубликованного в журнале The Lancet. Выяснилось, что средняя частота интимных контактов среди британцев 16–44 лет снизилась до двух раз в месяц, тогда как в 2010 году она составляла три раза, а в 1990-м — четыре. Особенно тревожная динамика наблюдается среди молодёжи 16–24 лет. За последнее десятилетие доля девушек, никогда не имевших сексуального опыта, выросла с 19% до 38%, а среди юношей — с 18% до 28%.

Схожие процессы фиксируются и в других странах. Во Франции частота интимных контактов к 2023 году упала на 25% по сравнению с началом 2000-х, в Финляндии — с почти шести раз в месяц в 1992 году до менее четырёх в 2023-м, а в Чехии средний житель и вовсе занимается сексом реже одного раза в месяц. В США, по данным General Social Survey, доля людей 18–29 лет, не имевших секса за последний год, удвоилась с 12% в 2010 году.

Отдельного внимания заслуживает Япония, где «кризис интимности» проявился наиболее остро. Согласно национальному исследованию фертильности 2025 года, 42,1% женщин и более 40% мужчин в возрасте 25–29 лет никогда не имели сексуального опыта, а среди 30–34-летних этот показатель составляет около 40%. Более половины японцев 18–19 лет также сообщили об отсутствии романтического опыта, а каждый третий признался, что не испытывает особого интереса к отношениям с противоположным полом.

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Почему это происходит: соцсети, финансы и усталость

Единого объяснения у исследователей нет, однако выделяется несколько взаимосвязанных факторов.

Во-первых, цифровая среда и «дешёвый дофамин». Смартфоны и социальные сети предлагают мгновенную стимуляцию, которая конкурирует с живым общением. Опросы показывают, что 39% представителей поколения Z хотя бы иногда предпочитают социальные сети сексу, а каждый восьмой считает скроллинг более приятным занятием. Психотерапевт Джейми Бронштейн отмечает, что именно «дешёвый дофамин» от бесконечной прокрутки ленты становится одним из главных драйверов снижения интимной активности.

Во-вторых, кризис дейтинг-приложений. Приложения для знакомств, призванные упростить поиск партнёра, парадоксальным образом усложнили его. Избыток выбора подавляет естественные механизмы формирования привязанности, а сама атмосфера сравнения и оценки снижает самооценку. Исследователь Дебра Со указывает, что соцсети формируют нереалистичные ожидания, заставляя людей отсеивать потенциальных партнёров по всё более жёстким критериям.

В-третьих, экономическое давление и усталость. Финансовая нестабильность напрямую влияет на возможность строить отношения. Для 43% молодых людей финансовые трудности усложняют свидания, а 37% признают, что денежный стресс негативно сказался на их интимной жизни. Кроме того, высокая загруженность на работе и длительные поездки на транспорте, особенно характерные для японской корпоративной культуры, оставляют мало ресурсов для близости.

В-четвёртых, сдвиг приоритетов и новые формы близости. Часть молодёжи сознательно отказывается от традиционных отношений. Около четверти опрошенных отмечают, что их потребность в близости частично удовлетворяется через переписки, социальные сети и даже общение с ИИ-компаньонами, которые воспринимаются как более безопасная и менее эмоционально затратная альтернатива реальному партнёру. Опросы также фиксируют снижение интереса к романтике как таковой. Исследователи подчёркивают, что проблема чаще заключается в отсутствии возможностей, а не в отсутствии желания.

Последствия для общества: меньше детей?

«Сексуальная рецессия» — это не просто изменение интимных привычек, а индикатор более глубоких социальных трансформаций. Снижение частоты контактов напрямую связано с падением рождаемости, что уже становится серьёзным вызовом для экономик развитых стран. В Японии, где число смертей превысило число рождений почти на миллион в 2024 году, демографический кризис был официально назван «тихой чрезвычайной ситуацией». Помимо демографии, сокращение живого общения ведёт к росту одиночества и социальной изоляции, что потенциально сказывается на психическом здоровье целых поколений.

Исследователи пока не пришли к единому выводу, является ли эта тенденция необратимой или представляет собой временный этап адаптации к новым технологическим и экономическим реалиям. Однако очевидно, что интимность перестала быть безусловной ценностью, уступив место более сложному и требовательному процессу построения близости в условиях цифровой перегрузки и социальной нестабильности.

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А что в России?

По России подобные замеры существуют, хотя они носят скорее фрагментарный характер. В отличие от западных стран, где ведутся многолетние исследования, в РФ данные собираются в ходе отдельных опросов общественного мнения и частных инициатив. Тем не менее они фиксируют те же тревожные тенденции.

Самый резкий спад фиксируется в младшей возрастной группе. Исследование, в ходе которого было опрошено 3000 человек 18–45 лет, показало, что у 22% молодых людей в возрасте 18–23 лет полностью отсутствует сексуальная жизнь. Данные других опросов подтверждают эту цифру. Около 25% респондентов 18–23 лет заявляют о полном воздержании.

Проблема не ограничивается только «зумерами». Согласно анализу Demoscope Weekly, доля молодёжи 18–29 лет, не имевшей секса в течение последнего года, с 2010 по 2024 год выросла примерно с 12% до 24%. Данные телеграм-канала «Экономика 360°» (со ссылкой на опросы) указывают, что 19% мужчин 18–29 лет никогда не занимались сексом, а ещё около трети имели лишь единичный опыт.

«Рецессия» затрагивает не только молодёжь. Исследование, опубликованное на CyberLeninka, показывает, что доля россиян 18–64 лет, вступающих в интимные отношения хотя бы раз в неделю, снизилась с 55% в 1990 году до 37% в конце 2024 года. Это перекликается с мировыми данными (те же 55% и 37% в США).

Опрос ВЦИОМ (2023) фиксирует противоречие. Так, 77% россиян репродуктивного возраста считают секс важным, а 51% хотели бы заниматься им чаще, тем не менее 45% заявили, что легко могут обойтись без него (рост на 8 пунктов к 2021 году).