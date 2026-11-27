Сексолог Александра Миллер в комментарии aif.ru рассказала, что жизнь без секса может быть полноценной с точки зрения физиологии и психологии

Поводом стало признание актрисы Эрики Элениак, известной по роли спасательницы Шони Макклейн в первых трёх сезонах сериала «Спасатели Малибу».

«С точки зрения физиологии — да, жизнь без секса может быть полноценной. Организм не сломается, но с точки зрения психологии нужно различать две вещи. Одно дело — свобода: «я не хочу отношений, мне и так хорошо». Другое — защита: «я не подпускаю никого, потому что боюсь, что снова будет больно», — пояснила Миллер.

По словам Элениак, за последние 15 лет у неё не было ни свиданий, ни близких отношений с мужчинами. «Моя личная жизнь покрыта паутиной. Это мавзолей, заколоченный гвоздями», — написала актриса в личном блоге. Причиной такого решения стал тяжёлый разрыв с отцом её дочери Рохом Дэйглом: в 2006 году Элениак родила дочь Индиану и после расставания с мужчиной решила оградить ребёнка от возможных переживаний из-за новых неудачных романов. Актриса подчёркивает, что с дочерью у неё сложились очень тёплые и близкие отношения, и она не жалеет о своём одиночестве.

Комментируя ситуацию, Миллер отметила, что в случае Элениак речь идёт именно о защитной реакции: «Она не „выбрала одиночество“ — она закрыла дверь на замок после того, как через эту дверь однажды ворвалась боль».