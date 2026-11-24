Покупая БАДы и бытовые приборы, обеззараживающие воздух в доме, многие забывают о простом, совершенно бесплатном, но при этом очень эффективном средстве – гигиене. Именно с её помощью можно значительно снизить риск заболеть ОРВИ.

Наш эксперт – главный врач московской городской поликлиники № 220 Департа­мента здравоохранения Москвы Анна Косенкова.

Чаще мойте руки, особенно после улицы и поездок в общественном транспорте. И старайтесь не касаться лица. Вирусы – летучие соединения, поэтому, взявшись за поручень, за который держался заболевший, вы перенесёте на себя возбудителя инфекции.

В общественных местах носите маску, но не более 2 часов – она не рассчитана надолго. Одноразовые маски сразу выбрасывайте, а тканевые тщательно стирайте и проглаживайте горячим утюгом.

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Регулярно проветривайте помещение. Особенно если в доме или на работе есть больной ОРВИ. Проветривание уменьшает концентрацию вредных веществ и вирусов в атмо­сфере. Только не выстуживайте помещение, выбирайте температурный режим, комфортный для себя и других членов семьи.

Увлажняйте воздух. Стянутая кожа, корочки в носу укажут на то, что он слишком сухой. Нужно помнить, что сухая слизистая не справляется с защитной функцией, поэтому вирусы легко проникают в организм. Если у вас нет увлажнителя, поставьте под батарею тазики с водой.

Не забывайте о влажной уборке. Если же кто-то из домочадцев заболел, мойте пол и протирайте пыль несколько раз в день.

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Использовать специальные приспособления вроде УФ-ламп дома не стоит. Человек должен жить в естественном микроклимате с теми бактериями, которые нас окружают. Это тренирует иммунитет.

А чтобы его дополнительно укре­пить, не забывайте про 300 минут физической активности в неделю, достаточный сон, адекватный питьевой режим, питание, богатое белком, витаминами и микроэлементами, и профилактические обследования. В столице, например, действует «Московский ­чекап». Пройдя его, можно узнать свои риски, в частности предрасположенность к бактериальным и вирусным инфекциям, и выработать индивидуальную стратегию профилактики.