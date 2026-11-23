Стоматология — одна из самых наукоёмких отраслей медицины. С каждым годом в ней обновляются материалы, инструменты, технологии. Разве что новые зубы во рту стоматологи ещё не научились выращивать. Но это вопрос времени.

Наш эксперт – главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава РФ, ректор Российского университета медицины Минздрава РФ академик РАН, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, профессор Олег Янушевич.

Имплантаты после 70 – реальность

Елена Нечаенко, aif.ru: Олег Олегович, чем отличается стоматологическое лечение у пожилых пациентов?

Олег Янушевич: Практически ничем. Просто молодых больше волнует эстетика, а пожилых – функционирование зубочелюст­ной системы. Тем не менее в геронтостоматологии есть ряд особенностей.

Истирание зубной эмали . При бруксизме процесс идёт особенно интенсивно. Из-за этого нижняя треть лица уменьшается, углубляются носогубные складки.

. При бруксизме процесс идёт особенно интенсивно. Из-за этого нижняя треть лица уменьшается, углубляются носогубные складки. Деформация и потеря зубов . Риск выше у тех, кто с молодости не лечил кариес, пародонтит и т. д.

. Риск выше у тех, кто с молодости не лечил кариес, пародонтит и т. д. Снижение иммунитета . С ним связано хроническое воспаление. Поэтому пародонтит у пожилых протекает агрессивнее, а заживление тканей идёт медленнее.

. С ним связано хроническое воспаление. Поэтому пародонтит у пожилых протекает агрессивнее, а заживление тканей идёт медленнее. Изменения слизистой оболочки. Из-за снижения саливации (выделение слюны), связанной с угасанием функ­ции слюнных желёз, приёма большого количества лекарств или неудачного протезирования зубов слизистая истончается и сохнет. Это повышает риск травм, а следовательно – предраковых состояний и рака полости рта.

Поэтому стоматологическое лечение должно быть максимально щадящим.

– Правда ли, что кариес – болезнь молодых, а у пожилых больше уязвимы дёсны?

– Да, это так. У только что прорезавшихся зубов эмаль ещё недостаточно минерализована, поэтому её устойчивость перед кариесогенными бак­териями низкая. С возрастом, когда эмаль уже хорошо насыщена кальцием, кариес возникает реже и прогрессирует не так активно. И даже когда эмаль стирается, обнажая ден­тин, начинающийся кариес легче обнаружить. Кариесу — бой. Врач Агами открыл правду про зубные пасты с пробиотиками Подробнее

– Говорят, после 60 нельзя ставить имплантаты. Неужели выход один – съёмная челюсть?

– Благодаря высокой минерализации костной ткани (если нет системного остеопороза) имплантаты хорошо приживляются и после 70 лет. Кон­струкции с опорой на имплантаты прослужат до тех пор, пока не изменится рельеф слизистой. Тогда их надо будет заменить. Выбор метода протезирования зависит лишь от состояния зубочелюстной системы. Иногда и молодым приходится ставить съёмные протезы. Главное – верно рассчитать количество имплантатов, чтобы жевательная нагрузка была оптимальной.

Будем как акулы?

– Насколько мы близки к выращиванию собственных зубов?

– Людям с зубами повезло меньше, чем многим живым существам. У грызунов, например, они непрерывно растут в течение всей жизни. У акулы зубы расположены в несколько рядов, на месте утраченного сразу образуется новый фолликул, а из него – новый зуб. У человека от природы заложено всего 56 фолликулов, из которых появляются сначала молочные, затем постоянные зубы. Но учёные задумали эту несправедливость исправить. В Японии ещё в 2003 году не просто вырастили у крыс новые зубы, а те, которые должны расти именно в данном месте. Мы этим вопросом занимаемся с 2015 года и в 2019-м успешно по­вторили япон­ский эксперимент. Проблема только в отсутствии клеточных технологий по забору и хранению фолликулов. Виниры, люминиры и коронки. В чём разница и что подходит именно вам? Подробнее

– ​Откуда учёные получают новые фолликулы?

– Из двух групп стволовых клеток – эндотелиальных (составляющих внутрисосудистый слой) и мезенхимальных (из которых строятся ткани органов). При их соединении и образуется фолликул. А сами стволовые клетки можно забирать из крови, с жирового комка щеки, из послеродовых тканей, где их больше всего. Мы же нашли возможность изымать их из ткани молочных зубов. В будущем надеемся создать из этого технологию.

– То есть свои молочные зубы мы должны хранить?

– Нет, конечно. Клетки надо сначала выделить из удалённого молочного зуба, потом заморозить. Это очень дорогая технология, поэтому сейчас говорить о её внедрении преждевременно.

– Когда начнутся эксперименты на людях?

– Пока мы ждём 2030 года. К этому времени японцы обещали выпустить препарат, инициирующий прорезывание зуба. Вероятно, они столкнулись с тем, что зубы, сформировавшиеся из пересаженных фолликулов, не смогут прорезаться. Наши эксперименты на крысах этой проблемы не обнаружили. Но ведь у нас речь шла о соб­ственных фолликулах грызунов, а не о выделенных из стволовых клеток. В общем, пок­а следим за японцами. Сохранять или нет? Названы 3 признака, когда полуживой зуб точно не спасти Подробнее

– Дайте хотя бы приблизительный прогноз…

– В 2015–2016 годах мне казалось, что ещё 10 лет – и мы станем свидетелями этого прорыва. Но сейчас я бы поостерёгся давать прогнозы. Думаю, всё будет зависеть от успехов в клеточных технологиях. А для этого нужны серьёзная лабораторная база и огромное финансирование.

Сегодня и завтра

– Что из разработок вашего университета уже внедряется в практику?

– Мы активно работаем над программой применения искусственного интеллекта (ИИ) в стоматологии. Завершили создание камеры, помогающей распознавать в полости рта потенциально опасные новообразования. Надеемся с её помощью значительно снизить число поздних случаев рака. Также делаем свой циркон – самый прочный и долговечный стоматологический материал. Создали уникальный эндодонтический инструмент, работаем над технологией 3D-визуализации и близки к созданию полной стоматологической установки. Что будет с зубами, если их не чистить? Инфографика Подробнее

– В чём секрет здоровых зубов?

– В соблюдении простых правил.

1. Берегите зубы смолоду. С ранних лет помните о качественной гигиене.

2. Дважды в год посещайте стоматолога, чтобы не запускать заболевания.

3. Найдите врача, которому доверяете. Стоматолог, который наблюдает вас длительное время, не пропустит даже малейших проблем.

4. Не экспериментируйте со своими зубами. Только врач, оценив состояние полости рта, может порекомендовать оптимальные средства гигиены (щётку, пасту и пр.), назначить частоту визито­в, профилактические меро­приятия и лечение.

5. Ведите здоровый образ жизни. Курение крайне вредит зубам. Ешьте меньше сладкого, кислого, солёного. Откажитесь от сладкой газировки.

6. Учитывайте генетику. Стоматологические заболевания, как и многие другие, могут наследоваться. Если у родных был множественный кариес или рано развился пародонтит, посещайте стоматолога чаще.