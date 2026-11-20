На борту круизного лайнера Caribbean Princess компании Princess Cruises произошла вспышка острого заболевания. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), у 134 пассажиров и 14 членов экипажа были зафиксированы диарея и рвота. На сегодняшний день точная причина недомогания официально не установлена, однако наиболее вероятным возбудителем является норовирус.

Что произошло?

Судно вышло из порта Форт-Лодердейл (Флорида) 11 ноября 2026 года в 12-дневный круиз по Карибскому морю и Панамскому каналу. Первые случаи заболевания были зафиксированы через четыре дня после отплытия, и 15 ноября круизная компания уведомила об этом Программу санитарного надзора за судами.

Согласно отчету CDC, заболели 134 пассажира из 2936 находившихся на борту (4,6%) и 14 человек экипажа из 1132 (1,2%). На судне были усилены меры дезинфекции, заболевшие — изолированы, а у них взяты анализы. При этом лайнер продолжает следовать по маршруту и должен вернуться в Форт-Лодердейл 23 ноября.

Хотя CDC пока указывает, что возбудитель неизвестен, чаще всего «виновником» в таких случаях служит норовирус.

Тошнит и диарея. Еще одна ужасная смерть произошла в дорогом морском круизе Подробнее

Это уже четвертая вспышка желудочно-кишечного заболевания на Caribbean Princess за 2026 год. Предыдущая произошла в мае этого года, и тогда лабораторно подтвержденным возбудителем был именно норовирус. Симптомы — внезапная рвота и водянистая диарея — это классические проявления этой инфекции, которая часто распространяется в замкнутых коллективах — круизные лайнеры, школы, дома престарелых.

Специалисты по инфекционным заболеваниям предупреждают, что круизные лайнеры — это «плавучие чашки Петри». Из-за большого скопления людей норовирус, который передается контактно-бытовым путем и через загрязненные поверхности, является основной причиной подобных инцидентов.

Теоретически нельзя исключать и пищевое отравление (например, сальмонелла или кишечная палочка), особенно учитывая, что на круизных лайнерах работает шведский стол. Однако скорость распространения и тот факт, что у всех заболевших отмечается рвота, говорят о том, что, скорее всего, речь идет о вирусе.

Пока для пассажиров и экипажа главной рекомендацией остается строгое соблюдение гигиены рук и изоляция заболевших. Окончательный ответ дадут результаты анализов, которые, как ожидается, будут обнародованы после возвращения в порт.

«Думала, не доживу до утра». Откровения заразившихся норовирусом в санатории Подробнее

Вспышки заболеваний на круизных лайнерах — далеко не исключительное явление. Такие инциденты происходят регулярно, хотя большинство круизов все же проходит без происшествий. Основным возбудителем служит норовирус, но история знает и более серьезные случаи.

Так, в 2023 году произошло 14 вспышек (13 из них — норовирус).

В 2024 году — 18 вспышек (15 — норовирус).

2025 год — 23 вспышки (18 — норовирус).

Рост подобных инцидентов объясняется возвросшей туристической активностью после пандемии и появлением новых штаммов вируса.

Почему именно круизы?

Круизные лайнеры — это замкнутая среда с высокой плотностью населения, что делает их идеальным «инкубатором» для инфекций.

Самый известный случай — крупная вспышка коронавируса в 2020 году на борту лайнера Diamond Princess в Йокогаме. Тогда заразились более 700 человек, 7 умерли. Этот случай стал важным уроком для понимания распространения COVID-19 — воздушно-капельный путь передачи вируса в условиях большого скопления людей в замкнутом пространстве с центральной вентиляцией.

Тошнит без конца. Врач Коновалов рассказал, как отличить и лечить норовирус Подробнее

В 1994 году на борту Viking Serenade произошла вспышка шигеллезa (бактериальной инфекции). Как правило, он распространяется через загрязненную пищу или воду. Тогда заразились более 600 пассажиров.

В 1994 году на судне Horizon произошла вспышка болезни легионеров. Бактерия Legionella распространяется не от человека к человеку, а через вдыхание зараженного аэрозоля (например, из джакузи, душа или систем кондиционирования).

При этом норовирус — причина более 90% подтвержденных эпизодов желудочно-кишечных заболеваний на круизах. Он чрезвычайно заразен и устойчив к спиртовым санитайзерам, которые часто устанавливаются в местах общего пользования. Такие ЧП происходили на лайнерах — Celebrity Mercury (443 заболевших в 2010 году), Crown Princess (363 случая в 2012 году), Explorer of the Seas.

Как передается вирус?

Передача происходит через грязные руки, общие поверхности (поручни, кнопки лифта) и, что особенно важно, через шведский стол — буфеты с самообслуживанием, где пассажиры берут еду общими приборами. Вирус может выделяться заразным человеком до появления симптомов и в течение двух недель после выздоровления.

Угроза в декабре. Что надо знать о «болезни зимней рвоты»? Подробнее

Как уберечь себя?

Хотя круизные лайнеры делают все для профилактики подобных инцидентов, важно помнить и о личной ответственности. Вот проверенные рекомендации:

1. Мойте руки, а не просто используйте санитайзер — спиртовые жидкости неэффективны против норовируса. Мытье рук с мылом и водой в течение 20 секунд — единственный надежный способ удалить его. Мойте руки перед едой и после посещения туалета.

2. Соблюдайте осторожность на шведском столе — это зона повышенного риска. Старайтесь не трогать руками общие щипцы, используйте салфетку. Избегайте блюд, которые выглядят подозрительно.

3. Если вы почувствовали недомогание (тошнота, диарея), сразу обратитесь в медпункт.

4. Носите маску в местах скопления людей — маска снижает риск заражения респираторными инфекциями (грипп, ОРВИ или COVID-19).

5. Соберите аптечку — возьмите с собой препараты от диареи, сорбенты и средства для регидратации (например, регидрон). Это поможет справиться с симптомами, если заболевание все же настигнет, и избежать обезвоживания.