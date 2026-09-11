Без скончания века. Почему дети долгожителей стареют медленнее?

Когда мы слышим истории о людях, шагнувших за столетний рубеж, они кажутся нам чем‑то из разряда чудес — редкими и почти сказочными. Но наука не устаёт доказывать: в этих историях есть реальная, измеримая закономерность, и она касается не только самих долгожителей, но и их детей.

Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин.

Недавнее масштабное исследование, опубликованное в авторитетном журнале JAMA Network, проследило за судьбами более четырёх тысяч потомков тех, чьи родители дожили до 100 лет, и сравнило их с ровесниками из обычных семей. Выводы оказались достаточно ожидаемыми и в какой-то степени обнадёживающими.

Оказалось, что у таких «наследников долголетия» риск умереть в любом возрасте оказывается почти наполовину (на 42%) ниже, чем у остальных, а в среднем они живут на три с лишним года дольше. Но, что ещё важнее, они проживают эти годы качественно. Сердечно-сосудистые болезни настигают их на треть реже, а гипертония, если и возникает, приходит почти на пять лет позже, чем у сверстников.

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Гены или образ жизни?

Причём исследователи тщательно исключили влияние курения, диеты, спорта, образования и достатка. Все эти преимущества сохраняются независимо от образа жизни. Значит, в самом деле существует некий внутренний биологический ресурс, который передаётся по наследству и помогает организму дольше сопротивляться износу.

Не приговор, а подсказка для всех

Однако здесь кроется самый важный и оптимистичный поворот. Исследователи вовсе не утверждают, что они нашли «ген бессмертия» или что кому‑то не повезло с рождения. Напротив, они называют это исследование лишь первым шагом к разгадке механизмов устойчивости к старению. Цель — понять, как именно работают эти защитные механизмы, чтобы в будущем помочь всем людям, независимо от их родословной.

Иными словами, потомки столетних — это не просто счастливчики, которым всё дано, а, скорее, уникальные «подсказки» для науки, благодаря которым можно однажды научиться стареть медленнее.

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Как помочь себе уже сегодня

Заглядывая в будущее, нужно помнить, что генетические преимущества — только один из многих факторов. Да, кому‑то повезло родиться со счастливым билетом, но каждый в силах сам помочь себе. Здоровое питание, движение, душевное равновесие и забота о своём теле — это проверенные инструменты, которые работают у всех без исключения.