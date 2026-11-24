Блогер Лерчек (Валерия Чекалина), прибывшая в Китай для лечения онкологии, сообщила, что ждет врачебный консилиум, на котором определят тактику ее дальнейшего лечения.

В соцсетях Лерчек опубликовала видео, в котором раскрыла подробности своего состояния.

«Сейчас еще проводятся исследования, и вот в пятницу (27 ноября. - Прим. ред.) они соберут консилиум по мне», — сказала Чекалина.

Она пояснила, что приняла решение лечиться в КНР, потому что местные врачи специализируются на клеточной терапии. Лерчек рассказала, что у нее должны взять кровь и изготовить из нее вакцину. По словам блогера, перед ее введением она пройдет еще один курс химиотерапии, а сейчас ее поддерживают капельницами.

Чекалина также сказала, что курсы химиотерапии, которые она прошла в России, ей не помогли.

Ранее Лерчек сообщила в соцсети, что прилетела в Китай, в клинике сразу же сдала анализы и ей сделали УЗИ.

Напомним, о раке желудка четвертой стадии Лерчек стало известно в феврале, когда она родила младшего ребенка. Осенью рак стал прогрессировать. Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ о помиловании Чекалиной, сняв с нее судимость за сокрытие доходов и освободив от выплаты штрафа. На лечение в Китай она отправилась одна, так как отец ее четвертого ребенка аргентинец Луис Сквиччиарини не смог отправиться в КНР из-за проблем с документами.