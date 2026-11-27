Усталый вид лица не всегда связан с возрастными изменениями и может быть обусловлен анатомическими особенностями, состоянием кожи и распределением объема мягких тканей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог Анастасия Волкова.

По словам специалиста, одним из основных признаков усталости являются изменения в области вокруг глаз. Темные круги, углубление носослезной борозды, отечность нижних век и нависание верхних делают взгляд визуально тяжелее. Также на внешний вид влияют уменьшение объема в области скул и более заметные носогубные складки.

Еще одним характерным признаком косметолог назвала опущенные уголки рта, которые могут создавать впечатление грусти и недовольства даже при хорошем настроении. Усталость также подчеркивают тусклый цвет лица, неоднородный тон, сухость и мелкие морщины. При этом полноценный сон не способен изменить анатомические особенности внешности.

Волкова рекомендовала подбирать способы коррекции с учетом причины изменений. При сухости и нарушении защитного барьера кожи могут помочь увлажняющие средства, антиоксиданты, ниацинамид и солнцезащитная косметика, а при пигментации и сосудистых изменениях рассматриваются профессиональные процедуры. Если проблема связана с объемом и положением тканей, могут применяться инъекционные и аппаратные методики, однако универсального решения нет.

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