Не все высыпания на коже у женщин связаны с гормональными нарушениями. Об этом «Известиям» рассказала косметолог-эстетист Фатима Кубанова.

Она отметила, что у взрослых женщин частой причиной появления акне становится повышенная чувствительность рецепторов сальных желез к нормальному уровню андрогенов. При регулярном цикле и легких высыпаниях анализы на гормоны часто оказываются избыточными.

По словам эксперта, гормон в крови может оставаться в норме, но клетка кожи реагирует на него так, будто его в десять раз больше, что приводит к жирности, забитым порам и воспалениям. Кубанова направляет пациенток к эндокринологу или гинекологу при нерегулярном цикле, гирсутизме, андрогенетической алопеции, устойчивости к лечению и внезапном ухудшении. Если обследование необходимо, женщины сдают комплекс анализов строго на второй-четвертый день цикла, а большинству пациенток с легкими и средними высыпаниями достаточно наружного ухода, чисток, пилингов и коррекции образа жизни.

Гормональные нарушения и дефицит железа могут делать кожу тусклой, а на ее состояние также влияют генетика, стресс и нехватка нутриентов. Об этом NEWS.ru заявила эксперт Анастасия Григорьева. Она отметила, что гипотиреоз, снижение эстрогенов и рост кортизола приводят к сухости, бледности и отечности кожи. Григорьева добавила, что нехватка железа, витамина B12, витамина D и омега-3 ухудшает внешний вид кожного покрова.

Эксперт Ольга Малиновская сообщила, что эффект усталого лица появляется даже при полноценном сне и качественном уходе. По ее словам, проблема затрагивает и мужчин, а причинами могут быть обезвоживание, нарушение микроциркуляции, гормональные сдвиги и генетические особенности.

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