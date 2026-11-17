В холодное время года уход за кожей лица и рук нужно перестраивать, потому что летние средства могут перестать работать и усилить сухость. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-косметолог Василина Миронова

По ее словам, основой зимнего домашнего ухода должны стать мягкое очищение и питательно-восстановительные средства. Эксперт посоветовала отказаться от агрессивных гелей и пенок, чтобы сохранять липидный слой. Вместо них она рекомендовала использовать крем-гели, молочко и гидрофильные масла, так как зимой коже особенно важно не терять защиту от пересушивания.

Миронова также обратила внимание, что вместо легких гелевых текстур зимой лучше выбирать кремы с церамидами, скваланами, пептидами или маслами жожоба и ши. Увлажняющие средства с чистой гиалуроновой кислотой не стоит наносить за 15–20 минут до выхода на мороз, потому что вода может кристаллизоваться и травмировать кожу, поэтому их лучше переносить на вечер или применять минимум за час до выхода.

По мнению косметолога, холодный сезон подходит для постепенного введения ретинола и кислот, включая гликолевую, молочную и салициловую, но предварительно лучше проконсультироваться со специалистом. Она также напомнила о необходимости SPF-защиты зимой, поскольку ультрафиолет проникает сквозь облака и отражается от снега, и посоветовала пить теплую воду или травяной чай, использовать увлажнитель воздуха и при необходимости обращаться к косметологу за восстанавливающими процедурами.

Ранее косметолог Ольга Макоед рассказала о связи между стрессом и старением кожи.