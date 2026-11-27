Умные часы не способны заменить полноценное обследование сердца, даже если показывают нормальный пульс и уровень кислорода в крови. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Александр Рогачев.

По словам специалиста, носимые устройства помогают отслеживать частоту сердечных сокращений и выявлять необычные изменения пульса. Некоторые модели также могут регистрировать одноканальную ЭКГ и обнаруживать признаки возможной фибрилляции предсердий, однако для подтверждения диагноза необходимы дополнительные обследования.

Кардиолог предупредил, что гаджеты не способны диагностировать все виды аритмий, ишемическую болезнь сердца и инфаркт миокарда. Кроме того, на точность измерения уровня кислорода влияют движения руки, холодные пальцы и плотность прилегания часов к запястью. Поэтому показатели могут быть ошибочными, а их нормальные значения не гарантируют отсутствие заболеваний.

Рогачев рекомендовал воспринимать данные умных часов только как дополнительную информацию о здоровье. Если устройство неоднократно сигнализирует о возможной аритмии, следует обратиться к кардиологу и показать ему результаты измерений. При боли или давлении в груди, выраженной одышке, обмороке и внезапной сильной слабости необходимо срочно получить медицинскую помощь.

Ранее врач Валерий Вечорко оценил точность умных часов при измерении показателей здоровья.