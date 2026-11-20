Хронические заболевания печени могут долго протекать без симптомов, однако иногда на них указывают неочевидные признаки. Об этом британский гепатолог Уильям Алазави рассказал в беседе с Daily Mail.

Среди возможных симптомов врач назвал боль или дискомфорт в правой верхней части живота, ухудшение аппетита и постоянный зуд, который может ощущаться на ладонях, ступнях и животе.

«Симптомы на ранних стадиях часто бывают неопределенными и неспецифическими», — подчеркнул специалист.

При более серьезном поражении печени могут появиться желтуха, пожелтение белков глаз и отеки живота. В тяжелых случаях возможны спутанность сознания и рвота кровью.

Алазави отметил, что отсутствие симптомов не исключает заболевания. В группе повышенного риска находятся люди с диабетом второго типа и избыточным весом. Накопление жира в печени может привести к образованию рубцовой ткани и дальнейшему повреждению органа.

Гепатолог рекомендовал регулярно проходить обследования, особенно при наличии диабета второго типа и лишнего веса.

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