Врач-гастроэнтеролог Ольга Сухарева в своём Telegram-канале предупредила о рисках, связанных с бесконтрольным приёмом парацетамола. По словам специалиста, именно это жаропонижающее представляет наибольшую опасность для печени.

«Самое опасное лекарство для печени — парацетамол», — заявила Сухарева.

Врач отметила, что в сезон простуд многие увлекаются порошками от ОРВИ, из-за чего дозировка жаропонижающих может выходить из-под контроля. Парацетамол, по её словам, имеет узкую терапевтическую широту и высокую гепатотоксичность.

Объясняя механизм действия, гастроэнтеролог пояснила, что препарат метаболизируется преимущественно в печени. Небольшая его часть превращается в токсичный метаболит NAPQI, который в норме обезвреживается с помощью глутатиона — естественной системы антиоксидантной защиты организма. При передозировке запасы глутатиона истощаются, токсичный метаболит накапливается и повреждает клетки печени. В тяжёлых случаях это может привести к острой печёночной недостаточности — в Великобритании для таких пациентов существуют специальные отделения в больницах.

Особенно опасно, по словам Сухаревой, превышение рекомендованной дозировки (3 грамма в сутки), одновременный приём нескольких препаратов от простуды, употребление алкоголя или других гепатотоксичных препаратов.

Специалист напомнила, что у токсического действия парацетамола есть специфический антидот — ацетилцистеин, известный также как препарат от кашля. Он помогает восстановить запасы глутатиона и обезвредить токсичный метаболит. Наиболее эффективен антидот при раннем введении — особенно в первые 8 часов после передозировки, однако и при более позднем обращении лечение может быть полезным.

Гастроэнтеролог призвала россиян внимательно следить за дозировкой жаропонижающих и не сочетать их с алкоголем и другими лекарствами без консультации с врачом.