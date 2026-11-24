Зимой изжога может возникать чаще из-за поздних и обильных ужинов, а не из-за холодной погоды. Об этом «Ленте.ру» рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, в холодное время года люди чаще употребляют консервы, а также добавляют в блюда больше лука и чеснока.

Специалист подчеркнул, что изжога не имеет сезонного характера. Если жжение появляется вечером или ночью, важно учитывать время последнего приема пищи. Симаков напомнил, что американская коллегия гастроэнтерологии рекомендует не есть за два-три часа до сна.

Гастроэнтеролог посоветовал обратиться к врачу, если изжога регулярно повторяется или долго не проходит. Особое внимание следует обратить на затрудненное глотание, постоянную рвоту, кровь в рвотных массах, черный стул, необъяснимую потерю веса и боль в груди.

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