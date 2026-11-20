Многочисленные исследования доказали, что кофе полезен. Он защищает от деменции и снижает риск падений. Но почему врачи часто советуют людям после 60 лет перейти на декаф? Разбираемся на aif.ru.

Что такое декаф?

Декаф (decaf) — это сокращение от «decaffeinated», то есть кофе, из которого удалена большая часть кофеина. Это не какой-то особый сорт зёрен, а обычный кофе, прошедший специальную обработку до обжарки.

Сколько кофеина остаётся?

Полностью удалить кофеин невозможно. По стандартам, в декафе его содержание не должно превышать 0,1%. В чашке такого напитка обычно остаётся около 2–7 мг кофеина, тогда как в стандартной порции обычного кофе — примерно 70–140 мг.

Как делают декаф?

Процесс декофеинизации происходит с зелёными (необжаренными) зёрнами. Основные методы:

На основе растворителей — зёрна обрабатывают паром или водой, а затем растворителем (например, этилацетатом), который связывает кофеин. После этого зёрна тщательно пропаривают, чтобы удалить остатки вещества.

Швейцарский водный метод — самый «натуральный» способ без химии. Кофеин вымывается горячей водой и отфильтровывается через угольный фильтр.

С помощью CO₂ — углекислый газ под высоким давлением действует как растворитель, избирательно удаляя кофеин. Считается, что этот метод лучше всех сохраняет вкус кофе.

Так как в процессе удаления кофеина из зёрен уходит и часть горечи, декаф часто кажется более мягким на вкус, чем обычный кофе.

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Зачем его пьют?

Основная причина — желание насладиться вкусом любимого напитка без его стимулирующего эффекта. Это выбор для тех, кто чувствителен к кофеину, хочет избежать бессонницы или вынужден ограничивать его по состоянию здоровья (например, при беременности).

Что лучше для людей старше 60?

Однозначного ответа «что лучше» нет. Выбор между обычным кофе и декафом зависит от индивидуальных особенностей организма, в частности от чувствительности к кофеину и состояния сердечно-сосудистой системы.

С одной стороны, натуральный кофе благотворно влияет на организм.

Согласно крупному исследованию 2026 года именно кофеин, а не другие компоненты кофе, связан со снижением риска деменции. У людей с умеренным потреблением кофеина (2–3 чашки кофе в день) риск деменции был ниже на 16–19%. В этом же исследовании декаф не оказал никакого влияния на снижение риска деменции.

Также исследования показывают, что потребление кофе с кофеином связано со снижением риска падений у пожилых людей. Также есть данные, что кофеин может играть роль в предотвращении слабости, связанной с потерей мышечной массы.

Когда декаф лучше

С другой стороны — для некоторых пожилых людей риски от кофеина перевешивают потенциальную пользу. Декаф предпочтительнее для тех, у кого есть:

Проблемы со сном — пожилые люди более чувствительны к кофеину, и его период полувыведения у них дольше. Обычный кофе может вызывать бессонницу и тревожность.

Сердечно-сосудистые заболевания — при гипертонии, аритмии или ишемической болезни сердца врачи часто рекомендуют ограничивать кофеин.

Высокая чувствительность к кофеину — если после чашки обычного кофе появляется дрожь, учащённое сердцебиение или нервозность, декаф позволит наслаждаться кофе без побочных эффектов.

Гастрит — некоторые врачи советуют полностью исключить кофе при диагностированном гастрите, поскольку кофеин может негативно влиять на воспалённую слизистую и провоцировать изжогу, боль и жжение.

«Если человек старше 60 лет хорошо переносит кофеин, то он может без опасений выпивать в день 1–2 чашки кофе. Если же есть проблемы со сном, тревожность, сердечно-сосудистые заболевания, гастрит либо человек просто очень чувствителен к кофеину, декаф — более безопасный выбор», — считает кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.