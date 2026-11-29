Грецкие орехи не обязательно приводят к набору лишнего веса, даже несмотря на высокую калорийность. Напротив, благодаря содержанию полезных жиров и пищевых волокон они помогают дольше сохранять чувство сытости и реже перекусывать. Об этом рассказала французский диетолог-нутрициолог Орора Лавернья, рекомендации которой приводит издание Santé Magazine.

В 100 граммах грецких орехов содержится около 650 килокалорий. Однако их пищевая ценность не ограничивается высокой энергетической плотностью. Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, в том числе растительными омега-3, на долю которых приходится около 11% жиров в их составе. Эти вещества обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Кроме того, в 100 граммах продукта содержится около 7 граммов клетчатки. Орехи также обеспечивают организм магнием, калием, кальцием, железом, цинком и витаминами группы B, а также витамином Е и бета-каротином.

По словам специалиста, регулярное употребление грецких орехов может быть полезно для сердечно-сосудистой системы. Омега-3 способствуют улучшению липидного профиля и помогают снижать уровень холестерина. Калий участвует в регуляции артериального давления, а фитостеролы также могут положительно влиять на показатели «плохого» холестерина.

Клетчатка в составе орехов помогает поддерживать нормальную работу кишечника. Антиоксиданты защищают клетки от повреждения свободными радикалами, а содержащиеся в продукте питательные вещества важны для работы нервной системы и поддержания здоровья костей.

Диетолог рекомендует съедать примерно одну горсть орехов в день — это около 20–30 граммов, или четыре-пять ядер. Их можно использовать в качестве перекуса между основными приемами пищи или добавлять в йогурт. При этом важно учитывать их калорийность и включать орехи в общий рацион, а не употреблять дополнительно к привычному питанию.

Есть и некоторые ограничения, предупредила диетолог. Осторожность необходима тем, у кого организм склонен к образованию камней в почках, поскольку продукт содержит щавелевую кислоту.