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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Эксперты назвали самые полезные осенние грибы

Юлия Федотова / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Осенние грибы могут принести организму колоссальную пользу. Они не только вкусны, но и помогают укрепить иммунитет, улучшить зрение и справиться с осенней хандрой, пишет URA.RU.

Боровики лидируют по содержанию белка. В 100 граммах свежих грибов — около 4 граммов, а в сушеных его доля достигает 80%. Они богаты витаминами C, D, PP и группы B, а также калием, фосфором, железом и цинком. Благодаря бета-глюканам и антиоксиданту эрготионеину боровики полезны при сердечно-сосудистых заболеваниях и диабете. Однако их не рекомендуют детям до семи лет, беременным, пожилым людям и при болезнях ЖКТ, почек и печени.

Лисички почти не поражаются вредителями — уровень пораженности не превышает 1% против 80% у других грибов. Это связано с хитинманнозой, которая токсична для личинок насекомых и, возможно, поможет в борьбе с гельминтами. Лисички содержат витамины A, C, D, E, PP и группы B. Однако из-за грубых волокон их стоит исключить при гастрите с повышенной кислотностью.

Опята являются низкокалорийными (около 20 ккал на 100 граммов). Они надолго дают чувство сытости. В них есть калий, магний, железо и витамины группы B. Их не рекомендуют при обострении заболеваний ЖКТ, печени, почек и подагре.

Рыжики — лидеры по бета-каротину, который важен для зрения и способности видеть в темноте. В 100 граммах свежих грибов его до 3,5 мг. Это столько же, сколько в моркови. Их лучше тушить или запекать. При болезнях печени и желчнокаменной болезни рыжики нужно употреблять с осторожностью.

Маслята богаты витаминами группы B, которые поддерживают нервную систему и участвуют в выработке серотонина и дофамина. Они особенно полезны при тревожности, нарушениях сна и умственных нагрузках. Однако маслята накапливают тяжелые металлы, поэтому собирать их нужно только в чистых районах.

Ранее стало известно, что сбор грибов и рыбалка задействуют тот же механизм ожидания непредсказуемой награды, что и азартные игры.
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