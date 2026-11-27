Длительный прогрев двигателя автомобиля зимой не всегда приводит к образованию нагара в камере сгорания. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал автомобильный эксперт Максим Кадаков.

Он отметил, что риск образования нагара зависит от типа мотора и условий эксплуатации. По словам специалиста, двигатель эффективнее работает при оптимальной температуре под нагрузкой. Проблемы могут возникнуть, если часто глушить мотор, давать ему остыть и снова запускать. При этом после непродолжительного прогрева можно начинать движение, не опасаясь закоксовывания камеры сгорания.

Кадаков посоветовал ориентироваться на указатель температуры охлаждающей жидкости. Когда стрелка начинает отходить от минимального значения, автомобиль уже можно использовать, поэтому ждать прогрева до 90 градусов необязательно. Универсального времени подготовки двигателя к поездке для всех машин и погодных условий не существует.

Эксперт также рекомендовал выбирать моторное масло с учетом зимних температур, если производитель допускает несколько вариантов вязкости. При отсутствии такой возможности менять рекомендованные характеристики не следует. Кроме того, Кадаков усомнился в необходимости отключать фары и другие потребители энергии перед запуском современных автомобилей. Он посоветовал включать свет и обогрев уже после запуска двигателя.

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