Капитальный ремонт двигателя старого автомобиля может оказаться выгоднее покупки другой машины, если кузов и остальные основные агрегаты находятся в хорошем состоянии. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Никита Архипов.

По словам специалиста, при сравнении двух вариантов необходимо учитывать не только стоимость ремонта, но и расходы на покупку другого автомобиля, его диагностику и первоначальное обслуживание. Перед восстановлением двигателя важно установить причину повышенного расхода масла и оценить техническую возможность качественного ремонта. Альтернативой может стать установка подержанного мотора, однако его состояние и история эксплуатации не всегда известны.

Аналогичный подход требуется при неисправностях коробки передач. Иногда проблему удается устранить локальным ремонтом, но в других случаях необходима полная разборка и восстановление агрегата. При этом установка подержанной трансмиссии также сопряжена с рисками из-за неизвестной степени износа.

Особое значение имеет состояние кузова, поскольку серьезная коррозия порогов, лонжеронов и мест крепления подвески может сделать восстановление слишком дорогим. Перед крупными вложениями эксперт рекомендовал провести комплексную диагностику двигателя, трансмиссии, кузова, подвески, тормозной системы и электрооборудования, чтобы оценить предстоящие расходы на ближайшие один-два года.

Архипов отметил, что восстановление знакомого автомобиля с известной историей обслуживания иногда оказывается более предсказуемым решением, чем покупка другой подержанной машины. Особенно если кузов сохранился в хорошем состоянии, основные агрегаты исправны, а необходимые запчасти доступны. При этом дополнительные работы во время ремонта должны определяться результатами диагностики, а не проводиться без необходимости.

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