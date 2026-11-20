При запахе газа в квартире нужно немедленно распахнуть окна и форточки настежь. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он также посоветовал закрыть краны на плите или колонке и основной вентиль на газовой трубе и позвонить в аварийную службу по номеру 104 или 112. Бондарь подчеркнул, что критически важно не допустить появления искры. Поэтому категорически запрещается зажигать спички, курить, щелкать выключателями света и трогать любую бытовую технику, ведь даже попытка вытащить вилку из розетки способна спровоцировать взрыв.

После этого всем жильцам, особенно детям и пожилым родственникам, вместе с домашними животными следует немедленно выйти на улицу, а приезда аварийной бригады лучше ждать у входа в дом.

Звонить по номерам 104 и 112 нужно и в том случае, если запах газа доносится из пустующей соседней квартиры, где никого нет дома. Прибывшие специалисты вместе с полицией и спасателями имеют законное право вскрыть чужую дверь без согласия собственника.

Сама работа аварийной бригады по перекрытию утечки проводится бесплатно, поскольку эти расходы уже заложены в коммунальный тариф. Платить придется лишь за последующую починку или замену плиты, если срок гарантии на технику давно вышел.

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