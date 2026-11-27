На автосалоне в Гуанчжоу основное внимание будет уделено подзаряжаемым и последовательным гибридам, тогда как количество новых бензиновых и дизельных моделей окажется минимальным. О самых ожидаемых премьерах выставки «Российской газете» рассказал автоэксперт Денис Бобылев.

По его словам, интерес к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания в Китае снижается на фоне роста цен на бензин и сокращения продаж новых машин. Среди немногих моделей с традиционными двигателями ожидается трехдверный рамный внедорожник 212 T01 от BAW. При этом Haval представит широкий выбор традиционных гибридов.

В число наиболее заметных новинок Бобылев включил Haval Raptor Hi4 с гибридной системой и Lynk & Co 900L. Также среди ожидаемых премьер он назвал обновленный Zeekr 7X и BYD Han третьего поколения. Еще одной ожидаемой новинкой станет люксовый седан YangWang Altior от BYD, который позиционируется как конкурент Rolls-Royce.

Автосалон в Гуанчжоу открылся 27 ноября. На выставке представят 1 106 автомобилей, в том числе 115 новых моделей.

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