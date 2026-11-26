Российские версии китайских кроссоверов Haval Dargo, Haval F7 и Geely Atlas Pro обладают зимним оснащением, которое при исправном техническом состоянии позволяет подготовить автомобили к холодам без дополнительных доработок. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Никита Родионов.

По его словам, при выборе машины важно учитывать рынок, для которого она выпущена, комплектацию и наличие необходимых сервисных обновлений. В зависимости от модели и года выпуска автомобили оснащаются подогревом сидений, руля, зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя. Например, Haval Dargo имеет электрообогрев лобового стекла и форсунок, а для Haval F7 2026 модельного года заявлены аккумулятор увеличенной емкости и дополнительная антикоррозийная защита. При этом внешне одинаковые автомобили для разных рынков могут отличаться техническими характеристиками. Родионов также посоветовал проверять историю обслуживания подержанных машин и уточнять, проводились ли необходимые сервисные работы.

Среди распространенных зимних проблем китайских кроссоверов специалист назвал снижение заряда аккумулятора, затрудненный запуск двигателя, запотевание стекол, примерзание дверей и неисправности обогревов. При этом поведение автомобилей одной модели в мороз может различаться. По словам эксперта, зимняя надежность зависит не только от оснащения машины, но и от ее технического состояния, регулярности обслуживания и условий эксплуатации.

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