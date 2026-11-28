Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале напомнил о простом домашнем блюде, которое способно облегчить простуду. К нему он отнес куриный бульон.

«Помните, чем нас лечили в детстве, когда мы простужались? Куриный бульон, горячий чай, одеяло. Сегодня мы идём в аптеку и оставляем там несколько тысяч рублей за препараты, многие из которых, мягко говоря, не имеют убедительной доказательной базы», – отметил специалист.

Мясников рассказал, что ещё в 1978 году весьма авторитетный американский медицинский журнал CHEST опубликовал работу о влиянии куриного бульона на состояние дыхательных путей. Согласно исследованию, через пять минут после употребления куриного бульона скорость продвижения слизи из носа увеличивалась почти на треть.

В 2000 году тот же журнал CHEST разместил исследование о влиянии куриного супа на активность нейтрофилов -клеток нашей иммунной системы. Выяснилось, что куриный бульон подавлял миграцию нейтрофилов. Также он оказывал противовоспалительное действие.

А в июле 2025 года был опубликован систематический обзор научных исследований о курином бульоне. Установлено, что употребление этого блюда во время болезни уменьшает выраженность симптомов респираторной инфекции, сокращает продолжительность болезни на 1–2,5 дня и снижает некоторые маркеры воспаления.

«Куриный бульон обеспечивает организм жидкостью, питательными веществами, способствует очищению дыхательных путей и, возможно, обладает некоторым противовоспалительным действием», - заключил Мясников.

Ранее Доктор Мясников показал, как правильно падать в гололед.