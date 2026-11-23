Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» продемонстрировал, как падать в гололед, чтобы избежать серьезных травм.

На кадрах он падает на бок, обращая внимание, что подбородок в этот момент прижат к груди, чтобы она не ударилась об лед или асфальт. Мясников также пояснил, что необходимо постараться не падать на прямую руку – она должна быть либо прижатой к телу, либо проскользить по поверхности под углом, чтобы сработать, как амортизатор.

Ранее Мясников рассказал, что есть шесть факторов, приводящих к инфаркту: курение, хронический стресс, малоподвижный образ жизни, жир в области живота, неправильное питание и нарушение чувствительности к инсулину.