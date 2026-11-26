Привычка держать декоративную косметику в ванной комнате разрушает химические формулы средств и создает прямую угрозу для здоровья кожи и глаз. Об этом предупредила врач-дерматолог Лучиана Велозо в комментарии бразильскому изданию Terra, ключевые рекомендации специалиста перевел aif.ru.

По словам медика, регулярное воздействие горячего пара и температурных скачков во время душа ослабляет действие консервантов, из-за чего в косметических текстурах начинают активно размножаться бактерии и грибки.

Наиболее уязвимыми перед влажной средой оказываются жидкие и кремообразные продукты, а также средства в баночках с широким горлышком без дозатора, тогда как сухие пудры во влажном воздухе комкуются, а помады деформируются от тепла.

«И бактерии, и грибки склонны размножаться в этих продуктах, поскольку вода и питательные вещества, содержащиеся в их составе, создают благоприятные условия для выживания микроорганизмов», — пояснила дерматолог.

Применение испорченной косметики грозит развитием фолликулита, инфекционного целлюлита, экземы, дерматита, угревой сыпи и острых воспалений глаз, поэтому при появлении плесени, изменении цвета или запаха продукт необходимо сразу выбросить, а спонжи и кисти — регулярно дезинфицировать.

Чтобы продлить срок службы бьюти-арсенала, специалист посоветовала перенести хранение в спальню — на туалетный столик, в гардеробную, комод или закрытую секцию шкафа. Эксперт подчеркнула, что выбранное место должно оставаться сухим, прохладным и хорошо проветриваемым, а также находиться вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, способных расплавить восковую основу средств.

Не меньшую опасность представляет и косметика с истекшим сроком годности, ранее напоминал aif.ru со ссылкой на визажиста Лию Барскую. Со временем в средствах разрушаются ретинол и витамин С, ослабевают консерванты и окисляются масла, превращая кремы и жидкие тональные основы в среду для бактерий. Особенно рискованно использовать просроченную тушь и подводку, провоцирующие конъюнктивит, а также солнцезащитные кремы, теряющие защиту от ультрафиолета. Эксперт советовала отслеживать срок годности после вскрытия упаковки и не делиться косметикой с другими людьми.