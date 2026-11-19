Ультрафиолет в солярии и при длительном пребывании на активном зимнем солнце может провоцировать обострение герпеса, рассказала дерматолог Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Анна Кутина, сообщает KP.RU.

По её словам, осенью и зимой люди нередко пытаются компенсировать нехватку солнца посещением солярия, не учитывая этот риск. Обострение также могут спровоцировать солнечные ожоги и продолжительное пребывание на солнце в горах.

Среди менее очевидных факторов Кутина назвала интенсивный массаж и стоматологические процедуры, включая профессиональную чистку зубов.

Эксперты Сеченовского университета напомнили, что покалывание, зуд или жжение могут появиться за несколько часов или дней до высыпаний. Лечение любой формы герпеса должен назначать врач.