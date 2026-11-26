27 ноября 2026 года чтят одного из ближайших учеников Иисуса — апостола Филиппа. На следующий день начинается Рождественский пост. В связи с праздником предыдущего дня его часто называют не только Рождественским, но и Филипповским. А сам день часто называют Филипповкой или Кудельницей. В этот день было принято начинать прясть пряжу, которая и называлась куделью.

О чем вспоминают в Церкви 27 ноября 2026 года. Историческая справка

Филипп жил в то же время, что и сам Иисус. Он, как и апостолы Андрей и Петр, происходил из города Вифсаиды. Он и был призван Иисусом в тот же период, что и Андрей с Петром. Филипп следовал за Христом вместе с другими апостолами. А после его Вознесения он пошел с проповедью по миру, побывал помимо Галилеи в Греции и других странах. Господь наделил его даром чудотворения. Известно, что он воскресил ребенка у убитой горем матери. А однажды, когда в Иераполе Сирийском на него набросилась толпа, которая хотела убить его, он усмирил их, воскресив проносимого в тот момент мимо них в траурной процессии покойника. Как-то уже у Греции его пытались убить последовавшие за ним из Иерусалима книжники, но не смогли осуществить свой замысел, потому что внезапно ослепли. После по молитве апостола они прозрели и приняли христианство. Он принял мученическую смерть в Иераполе Фригийском (ныне это турецкий Памукале) вместе со своим соратником Варфоломеем. Его распяли головой вниз. На тот момент ему было 87 лет. По смерти его случилось землетрясение, что спасло жизнь Варфоломею — испуганные язычники сами сняли его с креста. А вот Филипп к тому моменту уже скончался. Умирая, он молился за души своих убийц. На месте казни была выстроена гробница, а мощи его покоятся в Риме, в храме 12 апостолов.

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Смысл праздника

Вспоминается апостол имевший дар чудотворения, как символ того, что Господь способен на абсолютно любые чудеса.

О чем молятся апостолу Филиппу?

Ему молятся в случае болезни, особенно, если она связана с глазами. А также его просят утешить в скорби и печали.

Традиции богослужения

Совершается полиелейная служба апостола Филиппа.

Народные приметы погоды

- Иней утром — к хорошему урожаю.

- Теплый день предрекает плохой урожай.

- Погода этого дня определяет погоду февраля.

- Вороны каркают — к сильному потеплению.

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Что можно делать 27 ноября 2026 года

- Отличный день для рукоделия.

- Принято устраивать застолье перед началом долгого поста.

- Отличный день, чтобы обменяться подарками, в идеале съедобными.

- Стоит опасаться диких животных.

- Доигрываются последние свадьбы.

Что нельзя делать 27 ноября 2026 года

- Категорически нельзя ссориться.

- Запрещается говорить бранные слова.

Что можно есть 27 ноября 2026 года. Постные правила

Есть в этот день можно и нужно все, хорошо устроить богатый стол для гостей.