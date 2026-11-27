Недуг под названием миодистрофия Дюшенна (МДД) – генетический убийца мальчиков. Это самое частое из редких заболеваний, с ним рождаются один из 5 тысяч мальчиков и одна из 50 миллионов девочек.

Маркеры разрушения

МДД – неизлечимое, прогрессирующее, фатальное нейромышечное заболевание, для которого характерны хроническое и необратимое разрушение мышечных клеток и возрастающая слабость мышц тела, что со временем приводит к глубокой инвалидизации ребёнка. Однако современная медицина может определить болезнь на стадии, когда симптомы ещё скрыты, и принять соответствующие меры. Для этого врачи опираются на биохимический анализ крови, который позволяет зафиксировать патологический процесс задолго до появления видимой мышечной слабости. Поскольку при МДД мышечные клетки повреждаются, их содержимое активно попадает в кровоток.

В современной клинической практике существует множество различных маркеров разрушения мышечной ткани. В их число входят лактатдегидрогеназа (ЛДГ), креатинфосфокиназа (КФК), а также такие широко известные ферменты, как АЛТ (аланинаминотрансфераза) и АСТ (аспартатаминотрансфераза). Зачастую повышение уровня АЛТ и АСТ в анализах ребёнка ошибочно связывают с проблемами печени, начинают искать гепатиты и назначать лишние обследования. Однако в действительности эти трансаминазы, наряду с КФК, являются важнейшими неспецифическими индикаторами распада мышц.

Именно комплексное выявление этих маркеров в крови позволяет педиатрам вовремя заподозрить миодистрофию Дюшенна. Необходимо учитывать, что такие маркеры разрушения мышечной ткани могут быть результатом ряда заболеваний, поэтому их повышение в крови требует тщательной диагностики.

Остановка сердца – реанимация – МДД

Серёже было 3 года, когда его положили в ЛОР-отделение на плановую операцию по удалению аденоидов. И вдруг во время неё происходит остановка сердца – не подошла анестезия. Анамнез не предполагал включения в предоперационную подготовку исследования биохимического анализа крови, нацеленного на определение биохимических маркеров разрушения мышц. Как потом выяснилось, у мальчика была миодистрофия Дюшенна, и ему операция по общему протоколу противопоказана.

«Конечно, мы с женой пережили шок, – рассказывает отец Серёжи Максим Попков. – Да, сын пошёл поздно и ходил немного странно, как бы «уточкой», но никто из детских врачей не счёл это признаком заболевания. А педиатры на нашем участке менялись так часто, что в динамике пронаблюдать за ребёнком никто из них не мог. Говорили – тугой ахилл, надо тянуть, позже, возможно, потребуется операция».

Свыкнуться с таким диагнозом родителям было непросто. Конечно, подбадривали родные и друзья, но жизнь перевернулась на 180 градусов.

«В этой сложной ситуации нас вдохновляла заведующая неврологическим отделением ярославской детской больницы, – продолжает Максим. – Она сказала, что тестируется и скоро появится новый препарат. Так и случилось – через некоторое время государство нашло возможность нас им обеспечить, получаем и прочие необходимые лекарства».

Попковы стали интересоваться, как теперь организовать домашний уход за ребёнком, как попасть на реабилитации. Узнали о существовании фондов, которые оказывают помощь родителям ребятишек с МДД.

По видеоурокам учились правильно делать растяжки, без которых Серёже существовать просто невозможно, с помощью специалистов подобрали и пользуются различными специальными приспособлениями для сохранения подвижности голеностопного сустава, стали регулярно ездить с сыном на курсы реабилитации, рады помощи психологов.

Шестилетний мальчик требует особой заботы и внимания, но, когда поставлен диагноз, появляется определённость, как говорит Максим. Тогда можно понять, как с этим жить и что делать. Ах, если бы раньше!

Поясняет эксперт

Узнав историю Серёжи, мы расспросили о заболевании Сергея Воронина, к. м. н., главного врача Медико-генетического научного центра имени академика Бочкова, члена экспертного совета по орфанным болезням Госдумы, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по медицинской генетике в ДФО.

- Сергей Владимирович, в каком возрасте у ребёнка обычно проявляются самые первые признаки МДД?

- Явные, видимые клинические проявления появляются у ребёнка после 3 лет. Но первые признаки, конечно, можно заметить гораздо раньше: ребёнок позже начинает держать голову, самостоятельно сидеть и ходить, походка напоминает «утиную», может ходить на носочках или на пальцах, ребёнок часто падает, избегает активных игр, с трудом поднимается по лестнице, а чтобы встать с пола или из положения сидя, вынужден опираться руками на пол или на колени, словно «карабкается» по собственному телу (так называемый приём Говерса). Ещё до проявления заметной мышечной слабости может наблюдаться задержка речевого развития, визуально увеличены икры, но мышечная ткань в них замещена жировой и соединительной, заметно снижение или утрата сухожильных рефлексов.

Всё это, несомненно, должно насторожить как педиатров и неврологов, так и родителей – ребёнка с такими особенностями развития необходимо показать специалистам и не пропускать обязательные диспансеризации.

- Почему в России диагноз МДД часто ставят только в 7 лет, хотя в мире – в 4-5? Чем грозит ребёнку эта потеря времени?

- В мире тоже диагноз ставится не всегда рано, везде бывает с опозданием. Это связано с тем, что начальная стадия заболевания может протекать бессимптомно. И такая проблема «упущенного окна» как раз и чревата необратимостью процессов. Под ударом – скелетная мускулатура, дыхательные мышцы, миокард, мозг. Помимо прогрессирования мышечной слабости, у пациентов с МДД со временем развивается сердечная и дыхательная недостаточность, которая примерно к 25 годам, или даже ранее, к сожалению, приводит к летальному исходу.

- Каким вам видится выход?

- Всем детским врачам известно, что существуют тесты, подтверждающие процесс разрушения мышечной ткани. Один из них – КФК, который я считаю обязательным и не устаю об этом напоминать. При значениях этих маркеров свыше 1000 единиц выполняется генетический тест на МДД.

Тест на маркеры разрушения мышечной ткани можно сделать в любой поликлинике, это обычная биохимия. А если потребуется генетический тест, то алгоритм действий педиатра или другого специалиста прописан в клинических рекомендациях по МДД. Без выезда в Москву на месте берётся кровь, и образец направляется к нам в МГНЦ по звонку через горячую линию. Мы, изучив материал, либо снимаем предварительный диагноз, либо его ставим.

Если диагноз установлен, есть разработанный трек – проводится консультация в одном из федеральных центров, где существует отделение неврологии, и дальше документы направляются в созданный Указом президента России фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими, хроническими, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра» – для инициации терапии и закупки необходимых для лечения препаратов.

- Проверка биохимического состояния мышечной ткани должна стать обязательным стандартом для педиатров при любой задержке речи или движения у мальчиков?

- Да, и так считаю не только я. В России уже принято решение, неоднократно озвученное Минздравом, о запуске неонатального скрининга, чтобы появилась возможность выявить, в частности, МДД на доклинической стадии, когда ещё нет никаких клинических проявлений. Речь идёт об обследованиях всех новорождённых, на уровень креатинфосфокиназы, что позволит выявить бóльшую часть малышей с этим заболеванием на самой ранней стадии. Разработан и зарегистрирован отечественный набор. У нас сейчас есть все возможности, чтобы этот скрининг стартовал в 2027 году. Кстати, пилотные проекты, правда в рамках диспансеризации, уже прошли удачную апробацию в нескольких регионах страны.

- Как за последние годы изменились возможности медицины? Что сегодня даёт ребенку с МДД ранний старт современной терапии?

- Возможности медицины, безусловно, выросли и расширились, в частности, в разделе стероидов и болезнь-модифицирующих препаратов, а благодаря упомянутому мною указу президента и стараниям фонда «Круг добра» эти препараты доступны для наших маленьких пациентов бесплатно.

Однако, к сожалению, всё ещё не существует той волшебной таблетки, которую человек мог бы принять на любой стадии заболевания, в особенности самой тяжёлой, и она бы его вылечила.

Есть конкретные показания для назначения терапии, и надо понимать: если ребёнок уже в тяжёлом состоянии, ожидать чуда, что он встанет и побежит, сможет быть таким же, как его сверстники, наверное, не приходится. Поэтому важно начать терапию тогда, когда это достаточно эффективно. А следовательно, нужны инвестиции именно в раннюю диагностику, чтобы сохранить у ребёнка способность ходить и отсрочить кардио- и респираторные осложнения.

Карточка здоровья «АиФ»

Чек-лист для родителей и педиатров.

Если

мальчик поздно начал ходить или часто спотыкается/падает;

с трудом поднимается по лестнице или встаёт с пола, опираясь руками о собственные колени (симптом Говерса);

икроножные мышцы выглядят плотными и не по возрасту крупными;

есть задержка речи или общий пониженный тонус (гипотонус).

Проведите биохимический анализ крови для оценки состояния мышечной ткани и обратитесь к неврологу.