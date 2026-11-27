Регулярное употребление молока может поддерживать нормальную работу мозга и способствовать сохранению когнитивных функций. Об этом NEWS.ru заявила и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам специалиста, белки и аминокислоты в составе молока участвуют в образовании нейромедиаторов, необходимых для передачи сигналов между нервными клетками и работы памяти. Витамины группы B поддерживают функционирование нервной системы, а кальций и магний участвуют в передаче нервных импульсов. Жирные кислоты цельного молока помогают поддерживать структуру клеточных мембран мозга.

Лялина отметила, что натуральное молоко может быть полезно детям, подросткам и взрослым для поддержания памяти. Однако продукт не способен сам по себе заметно повысить остроту ума, поэтому для сохранения когнитивных функций важны также сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и умственные нагрузки.

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