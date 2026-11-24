58-летняя жительница США Молли Фалько уже год живет с пересаженной почкой генетически модифицированной свиньи. За это время у нее не возникло серьезных осложнений, что стало рекордом среди известных на сегодняшний день случаев такой трансплантации. Об этом пишет газета The New York Times.

До операции Фалько страдала врожденным заболеванием, из-за которого ее почки перестали нормально функционировать. Пересаженный свиной орган, по оценке лечащего врача, справляется не только с очищением крови от токсинов, но и с поддержанием необходимого баланса жидкости и минералов в организме.

Медик отметил, что этот случай дает основания рассчитывать на дальнейшее развитие подобных трансплантаций.

«Это вселяет в нас большую уверенность в том, что это осуществимо — [свиные] почки могут функционировать», — заявил врач.

После операции у американки возникали проблемы со здоровьем, однако с февраля ей не приходилось обращаться в больницу. Сама женщина описывает нынешнюю жизнь как «почти нормальную».

Вместе с тем Фалько по-прежнему вынуждена соблюдать меры предосторожности: в общественных местах она носит маску, чтобы снизить риск заражения инфекциями, и принимает препараты для предотвращения отторжения органа. Среди побочных эффектов лекарств она отмечает легкий тремор.

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