Существует два способа защиты Земли от опасных астероидов — изменение их траектории и разрушение. Однако применение ядерного оружия для уничтожения космических объектов остается политически сложным вопросом, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, академик РАН и научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

По словам ученого, предпочтительным вариантом считается отклонение астероида от первоначальной траектории. Для этого опасный объект необходимо обнаружить за несколько лет до возможного столкновения, чтобы даже небольшое воздействие успело изменить его путь. Если же астероид приблизился к Земле и до столкновения остаются считаные дни, единственным вариантом становится разрушение космического тела на фрагменты.

Наиболее эффективным способом уничтожения астероида мог бы стать ядерный взрыв, однако его применение в космосе запрещено Договором о космосе 1967 года, напомнил академик. Документ не допускает размещения ядерного оружия на орбите, поэтому возможность использования такого метода остается предметом обсуждения в ООН. Шустов отметил, что международного понимания того, как действовать в подобной ситуации, пока нет.

При этом альтернативный способ защиты уже успешно испытали в 2022 году. Тогда аппарат NASA массой около 600 килограммов столкнулся со спутником астероида Дидим Диморфом на скорости примерно шесть километров в секунду и изменил его орбиту.

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