Новогодние праздники часто превращаются в марафон у плиты, но этого можно избежать. Повар, технолог пищевой промышленности Ксения Потакова уверена: многие блюда отлично переносят замораживание, если следовать простым правилам. «Самый главный миф — что замороженная еда не такая вкусная и меняет запах, — говорит Ксения. — На самом деле всё зависит от того, как мы заморозили продукт и как его подготовили к заморозке».

В этой статье aif.ru собрал рекомендации эксперта: от маринадов для мяса до десертов в баночках, а также общие принципы заморозки и разморозки, которые помогут встретить Новый год без стресса.

Мясные блюда и маринады: готовим заранее

Ксения Потакова советует уже сейчас заготовить курицу, утку или мясо в маринаде. «Замариновать можно с яблоками или апельсинами, затем заморозить прямо в пакете для запекания — он должен быть плотным, — поясняет эксперт. — В день Нового года останется только разморозить (достать заранее, 29-го числа) и запечь». Мясные рулеты тоже отлично подходят для заморозки: их можно запечь сразу, заморозить цельным рулетом, а потом разморозить и прогреть в духовке при 150 градусах. Такой подход экономит время и сохраняет вкус.

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Овощи для салатов: сочные и ровные

Для салатов вроде оливье, винегрета или шубы Ксения рекомендует варить или запекать овощи заранее. «Кстати, овощи для шубы, оливье и подобных салатов лучше запекать уже нарезанными — в случае с оливье и винегретом, — делится эксперт. — Так они сочнее и сохраняют форму». Готовые овощи можно отварить или запечь, а затем заморозить в вакуумной упаковке. «Или же за 2–3 недели сделать это и хранить в холодильнике», — добавляет Потакова.

Десерты и выпечка: порционно и удобно

Сладкая часть новогоднего стола тоже может быть заготовлена заранее. «Порционные десерты (панна котту, крем-брюле, тирамису) можно сделать и заморозить порционно в баночках, — говорит эксперт. — Бисквиты для тортов, чизкейк и бисквитные рулеты можно заморозить готовыми». Такая стратегия позволяет в праздничный вечер просто достать десерт из морозилки и подать к столу, не тратя часы на готовку.

Рыба и соленья: домашняя заготовка

Любителям красной рыбы эксперт предлагает собственный рецепт засолки. «Можно засолить форель и заморозить кусочками по 300–400 грамм, — рассказывает Потакова. — На 600 грамм филе с кожей нужно 30 грамм соли и 15 грамм сахара, цедра одного лимона и 10 мл лимонного сока». Процесс прост: натереть рыбу солью и сахаром, добавить цедру и сок, втереть в филе, обмотать пищевой плёнкой и уложить в холодильник на 12 часов. «Далее немного просушить рыбу, упаковать и можно морозить», — подытоживает эксперт. Такую заготовку потом можно использовать в различных блюдах.

Правила заморозки: тара, свежесть, маркировка

Чтобы замороженные блюда радовали вкусом, важно соблюдать несколько правил.

Повар подчеркнула: «Замораживаем продукт, правильно подготовив под него тару. Тара должна быть герметичной, с минимумом воздуха». Контейнер выбирайте соразмерный: не набивайте до краёв (продукт расширяется), но и не оставляйте полупустым (образуется конденсат, продукт сохнет). Идеальный вариант — вакуумная упаковка, которая создаёт бескислородную среду и продлевает срок хранения.

Для запеканок, лазаньи, пудингов и рагу можно использовать двойную тару: фольгированную форму, которую затем вакуумируют. А запечённый или замаринованный кусок мяса можно вакуумировать без формы, если упаковка не повредит его внешний вид.

Сырники и вафли перед вакуумированием нужно подморозить: выложить в один слой на доску или противень и подержать около получаса-часа, чтобы продукт «схватился», — сильно замораживать не нужно. Крупные куски мяса или языка можно плотно обмотать пищевой плёнкой.

Эксперт также напоминает о предварительном охлаждении готовых блюд (чтобы избежать образования конденсата), порционности (чтобы размораживать только нужное количество), защите от воздуха (чтобы не было ожогов от морозилки), маркировке (дата и содержимое на каждой упаковке) и быстрой заморозке с пространством для циркуляции холодного воздуха.

«Раз в два-три месяца, если морозилка не очень большая — не ларь, устраивайте разморозку-инвентаризацию, чтобы убрать наледь и посторонние запахи», — советует Потакова.

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Разморозка и организация хранения

Правильная разморозка — залог вкуса. «Лучше всего размораживать продукты в холодильнике, — говорит Ксения. — Не замораживайте повторно — это снижает качество». Сырники и котлеты можно готовить без разморозки, сразу выкладывая на разогретую сковороду, но время приготовления увеличится.

Для удобства эксперт рекомендует зонировать морозилку (готовые блюда, сырые продукты, ягоды/фрукты, хлеб), использовать контейнеры одинакового размера, вести список замороженных продуктов с датами, чтобы ничего не залёживалось, и соблюдать принцип ротации: новые продукты ставить сзади, а те, что нужно использовать в первую очередь, — спереди. «Для экономии места замораживайте жидкие продукты в плоских контейнерах или пакетах, выложенных на поднос», — советует Потакова.