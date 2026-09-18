Сколько дней будем отдыхать в новогодние каникулы 2027?

Правительство России утвердило производственный календарь на 2027 год. Согласно подписанному постановлению, новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Таким образом, на отдых отводится 11 полных дней.

Сколько дней отдыхаем на январских праздниках 2026-2027?

Новогодние каникулы 2027 года охватывают 11 календарных дней — с 31 декабря по 10 января. В этот период входят как официальные нерабочие праздничные дни (1–8 января), так и присоединённые к ним выходные за счёт переноса.

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Какие выходные перенесли?

Чтобы продлить отдых, правительство перенесло два январских выходных: субботу, 2 января, — на пятницу, 5 ноября, а воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря 2027 года. Кроме того, суббота, 20 февраля, стала рабочей: выходной с этого дня перенесли на понедельник, 22 февраля, что позволило сохранить трёхдневные февральские праздники.

Сколько всего выходных будет в 2027 году?

В 2027 году производственный календарь обещает россиянам 247 рабочих дней и 118 дней отдыха. Помимо новогодних каникул, продолжительными будут и другие праздничные периоды: с 21 по 23 февраля — День защитника Отечества; с 6 по 8 марта — Международный женский день; две трёхдневные паузы в мае (1–3 и 8–10); с 12 по 14 июня — День России; с 4 по 7 ноября — День народного единства. Завершит год дополнительный выходной 31 декабря.