Хлебная карта России, с рассказом о национальной выпечке разных регионов страны, с яркими фотографиями, опубликованная в номере 41 «АиФ» ко Всемирному дню хлеба, станет учебным пособием для будущих специалистов хлебопекарного дела в Новосибирске.

«АиФ» выписывает мама

Создать из газетной инфографики большой баннер и повесить его в учебной аудитории предложила преподаватель Новосибирского колледжа пищевой промышленности и переработки Оксана Еньшина. Увидела в «Аргументах и фактах» материал и поняла, что он отлично подходит для изучения студентами хлебопекарных традиций страны. Педагог тут же обсудила идею с руководством колледжа, и её инициативу поддержали.

Оксана Александровна занимается совершенствованием технологии хлеба уже 30 лет. Сначала работала на производстве, а последние четыре года преподаёт в колледже. «АиФ» много лет выписывает её мама, которая внимательно следит за жизнью дочери и нередко даёт ей почитать публикации, связанные с профессией Оксаны. Так в руки учителя будущих технологов и попал выпуск газеты с хлебной картой России.

«Я посмотрела и сразу заинтересовалась: материал наглядный, системный и при этом живой. Не просто перечень регионов, а культурный срез хлебных традиций. Для меня, как для преподавателя, это готовое учебное пособие, которое объединяет технологию, историю и географию», — говорит Оксана Еньшина.

И действительно, в статье, которую «АиФ» сделал вместе с департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, собрана информация о традиционных видах хлеба и выпечки, которые веками готовили в разных уголках России. О выборгском кренделе, карельских калитках, смоленском медовом хлебе, калужском тесте, саратовском калаче, удмуртских перепечах, татарских баурсаках и кыстыбыях, северном хлебе нянь и т.д.

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Не для исполнителей, а для творцов

Теперь Оксана планирует увеличить в типографии газетный разворот до размера учебного плаката и использовать на занятиях по технологии хлебопекарного производства, изучению ассортимента хлебобулочных изделий и истории хлебопечения. Материал, который там представлен, поможет студентам разобраться, как климат, местное сырьё, образ жизни и культурные традиции повлияли на рецептуру и форму выпечки.

«Технолог должен не просто уметь испечь хлеб, но и понимать, почему в разных регионах сложились те или иные рецептуры и формы. История и традиции формируют профессиональный кругозор, воспитывают уважение к наследию и помогают разрабатывать новые продукты с учётом местных предпочтений. Без этого специалист остаётся исполнителем, а не творцом», — считает педагог.

По словам Оксаны Еньшиной, карта заинтересовала и самих студентов. Когда преподаватель принесла газету в колледж, они начали рассматривать картинки, искать знакомые регионы, задавать вопросы о необычной выпечке. Некоторые вспомнили семейные рецепты. Молодёжь искренне удивилась тому, насколько разнообразны хлебные традиции страны.

«Карта — это визуальный якорь: студенты видят географию, названия, формы, и информация запоминается легче, чем в виде текста. К тому же она постоянно на виду — можно подойти на перемене, обсудить, задать вопрос. Мы хотим заказать баннер, на котором будет полностью тот газетный разворот. Чтобы он стал частью образовательной среды, а не просто раздаточным материалом на один урок», — поделилась преподаватель.

Кстати, Оксана всегда говорит своим студентам: «стучите — и вам откроют!». Пример: она «постучалась» в редакцию «АиФ», и мы с удовольствием предоставили ей качественное изображение хлебной карты.

«А когда я ещё училась в институте и готовилась к дипломной работе, были суровые 90-е, и нужных материалов практически нигде не было. Моя дипломная работа затрагивала тему мини-пекарен, и я написала господину Довганю — тогда были такие организаторы мини-пекарен. Он прислал мне всё: и материалы, и чертежи, и информацию об оборудовании. Преподаватели были в шоке! Поэтому я всегда учу ребят не бояться искать информацию, обращаться к людям, задавать вопросы. Иногда именно так открываются самые неожиданные возможности», — вспоминает Оксана Еньшина с улыбкой.

Хлеб как культурный код

Особое значение педагог придаёт сохранению региональных рецептов. По её мнению, знание традиций может стать не только основой профессионального развития, но и серьёзным интеллектуальным преимуществом для будущих технологов Новосибирска.

«Потому что хлеб — это культурный код. Хлеб — это наше ДНК, ведь в России он никогда не был просто едой, — отмечает Оксана Еньшина. — Это и жизнь, и память, и культура. Через хлеб мы понимаем, кто мы есть и откуда мы родом. Региональные традиции — это не просто старые рецепты, это знания о сырье, климате, образе жизни, которые веками формировали рацион. Сохраняя их, мы сохраняем идентичность и разнообразие. Будущим специалистам это даёт конкурентное преимущество: они могут возрождать аутентичные продукты, работать с местным сырьём, предлагать потребителю не обезличенный, а „живой“ хлеб с историей».