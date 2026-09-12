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Стало известно, как продлить плодоношение овощей

Денис Терентьев / АиФ
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Овощи в теплице и открытом грунте будут давать урожай долго, если действовать комплексно. Необходимо корректировать питание, формировать растения и защищать их от стресса. Ключевые приемы для основных культур приводит URA.RU.

Один из общих принципов — своевременный сбор урожая. Переросшие плоды тянут силы с растения и тормозят образование новых завязей. Также важно регулярно удалять старые и пожелтевшие листья, чтобы улучшить вентиляцию и доступ света. В конце сезона подкормки должны делаться с упором на калий и фосфор, а азот лучше сократить — он провоцирует рост зелени в ущерб урожаю.

Растения нужно защищать от перепадов температур, холода и засухи. В теплице помогает проветривание днем, в открытом грунте — спанбонд или агроволокно. Почву стоит мульчировать соломой, компостом или перегноем. При первых признаках грибковых заболеваний пораженные части удаляют и обрабатывают биопрепаратами.

Для огурцов рекомендуется прищипнуть верхушку главного стебля и оставить 2–3 сильных пасынка. Поливать их нужно только теплой водой под корень.

Томатам проводят вершкование, удаляют боковые побеги и нижние листья, а собирают плоды в стадии бланжевой спелости.

Перцы и баклажаны снимают в стадии технической спелости, удаляя пустые побеги. Капусту в конце сезона подкармливают калием и фосфором, а полив должен быть регулярным, но без застоя воды.

Для продления сезона стоит выбирать позднеспелые и ремонтантные сорта, а в пасмурные дни использовать фитолампы. Главное — регулярность ухода.

Ранее садовод Светлана Самойлова сообщила, как правильно сажать озимый чеснок.
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