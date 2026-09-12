Садовод Самойлова рассказала, как правильно сажать озимый чеснок

Осень — время посадки чеснока, чтобы на следующий год получить богатый урожай. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как правильно выбрать посадочный материал, подготовить грядку и внести удобрения. Об этом пишет URA.RU.

По словам эксперта, важно успеть посадить чеснок до сильных заморозков. В Московской области рекомендуется делать это до 14 октября. При более поздней посадке почва может покрыться коркой льда, и ее будет невозможно обработать. Для посадки нужно выбрать самые крупные головки и разделить их на зубчики непосредственно перед высадкой, так как они могут подсохнуть.

Зубчики следует располагать в бороздах с интервалом около 5 см, а расстояние от нижней части зубчика до поверхности почвы должно составлять 5–7 см. После посадки грядку нужно засыпать землей и слегка утрамбовать. Перед посадкой грядку заправляют компостом и золой, можно добавить костную муку или двойной суперфосфат.

Самойлова предупредила, что не стоит вносить свежий птичий помет и навоз. Они могут вызвать ожоги корней и привлечь вредителей. Также чеснок плохо переносит хлористый калий и азотные удобрения, которые стимулируют рост надземной части и могут погубить растение зимой.

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