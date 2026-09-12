Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: 1 минута
939

Садовод Самойлова рассказала, как правильно сажать озимый чеснок

istockphoto.com
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Осень — время посадки чеснока, чтобы на следующий год получить богатый урожай. Садовод-блогер Светлана Самойлова рассказала, как правильно выбрать посадочный материал, подготовить грядку и внести удобрения. Об этом пишет URA.RU.

По словам эксперта, важно успеть посадить чеснок до сильных заморозков. В Московской области рекомендуется делать это до 14 октября. При более поздней посадке почва может покрыться коркой льда, и ее будет невозможно обработать. Для посадки нужно выбрать самые крупные головки и разделить их на зубчики непосредственно перед высадкой, так как они могут подсохнуть.

Зубчики следует располагать в бороздах с интервалом около 5 см, а расстояние от нижней части зубчика до поверхности почвы должно составлять 5–7 см. После посадки грядку нужно засыпать землей и слегка утрамбовать. Перед посадкой грядку заправляют компостом и золой, можно добавить костную муку или двойной суперфосфат.

Самойлова предупредила, что не стоит вносить свежий птичий помет и навоз. Они могут вызвать ожоги корней и привлечь вредителей. Также чеснок плохо переносит хлористый калий и азотные удобрения, которые стимулируют рост надземной части и могут погубить растение зимой.

Ранее стало известно об опасности клещевины на участках.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Дачадачачесноксадовод
Следующий материал
Также вам может быть интересно
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть