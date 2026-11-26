Пропуск шестимесячного срока, отведенного законом для принятия наследства, — одна из самых распространенных проблем в российской нотариальной и судебной практике. Наследство должно быть принято в течение шести месяцев со дня смерти гражданина. Однако жизнь сложнее сухих норм закона: наследники могут годами не знать о смерти родственника, находиться в беспомощном состоянии или проживать на другом конце земного шара. Юрист с 12-летним стажем Юлия Шеша объясняет, что делать, если вы узнали о смерти родственника и оставшейся после него недвижимости спустя годы, в каких случаях закон встанет на сторону опоздавшего наследника и какие два пути решения предусмотрены на практике.

Судебный порядок

Ответ на вопрос, можно ли восстановить срок, однозначен: да, это возможно. Законодательство и судебная практика предусматривают два основных пути возвращения в круг наследников: судебный и внесудебный (согласительный). Выбор стратегии зависит от поведения других наследников и наличия документальных доказательств.

Основным инструментом восстановления пропущенного срока является пункт 1 статьи 1155 ГК РФ. Суд может восстановить срок и признать наследника принявшим наследство при одновременном соблюдении двух условий:

- Наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (смерти наследодателя), либо пропустил срок по другим уважительным причинам.

- Наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Перечень оснований для восстановления срока является закрытым. Более того, если хотя бы одно из условий, приведенных выше, не будет выполнено, суд срок не восстановит. Например, вы узнали о смерти родственника два года назад, а в суд обратились только сейчас – срок не восстановят.

Важнейшим ориентиром для судов сегодня служит Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 24 июня 2025 года № 5-КГ25-63-К2. Суд указал, что отсутствие общения с наследодателем, проживание в разных регионах и объективная невозможность узнать о смерти могут быть признаны уважительными причинами. Ключевой вывод высшей судебной инстанции: суды обязаны исследовать реальные жизненные обстоятельства, а не ограничиваться формальными справками. Как правильно вступить в наследство? Инфографика Подробнее

Какие причины могут быть признаны уважительными

Закон не содержит закрытого перечня уважительных причин. Все причины условно можно поделить на следующие категории:

1. Объективное незнание о смерти (самая частая категория)

Обстоятельства: Наследник проживал в другом городе или стране или находился в местах лишения свободы, не поддерживал контактов с наследодателем, о смерти не сообщили другие родственники или сожители умершего.

Как доказать: Свидетельские показания соседей, коллег, дальних родственников, подтверждающие отсутствие общения, справки о регистрации по месту жительства, приговор суда, справка из мест лишения свободы, детализация телефонных звонков, скриншоты переписок в мессенджерах, подтверждающие отсутствие связи, копии билетов, загранпаспорта с отметками о пересечении границы, подтверждающие нахождение за пределами России в период открытия наследства.

Уведомление от нотариуса об открытии наследственного дела — этот документ фиксирует дату, когда причина пропуска отпала, и от которой отсчитываются те самые шесть месяцев на подачу иска.

2. Состояние здоровья и беспомощность

Обстоятельства: Тяжелая продолжительная болезнь, нахождение в реанимации, кома, психическое расстройство, беспомощное состояние (например, глубокая старость с деменцией), при которых человек физически или ментально не мог выразить свою волю.

Как доказать: выписные эпикризы из стационаров, справки о нахождении в отделении интенсивной терапии, справки об инвалидности, медицинские карты, подтверждающие тяжесть состояния и так далее.

3. Иные объективные препятствия

Обстоятельства: Длительная служебная командировка в места без связи, неграмотность (в исключительных случаях), введение в заблуждение другими наследниками (например, им говорили, что умерший оставил все по завещанию другому лицу).

Как доказать: приказы о командировках, справки с места работы.

Что не является уважительной причиной: нежелание общаться с родственником, семейные конфликты, ссоры или простое пренебрежение родственными связями не являются основанием для восстановления срока. Если близкий родственник жил в том же городе, суд резонно спросит: почему вы за полгода не нашли времени узнать о судьбе отца или матери? В таких случаях в иске будет отказано. Как делится наследство между наследниками? Инфографика Подробнее

Внесудебный (согласительный) порядок

Есть и более быстрый путь восстановления срока. Если срок пропущен, но есть другие наследники, которые уже приняли наследство и получили свидетельства, можно обойтись без суда. Для этого все наследники, принявшие наследство, должны составить письменное заявление о согласии на принятие наследства опоздавшим наследником.

Однако если хотя бы один из наследников откажется давать согласие (например, не захочет делиться уже оформленной квартирой), путь остается только один — суд. Дача в наследство с чужими долгами. За какие взносы в СНТ придется платить Подробнее

Алгоритм действий для наследника

Зафиксировать дату отсчета. Как только стало известно о смерти или о наличии завещания, необходимо запомнить эту дату. Именно от нее начинается отсчет шести месяцев на подачу иска.

Сбор доказательств. Необходимо сформироватьдокументы, которые подтвердят:

1) что в течение шести месяцев с момента смерти существовало непреодолимое препятствие;

2) что после отпадения препятствия вы действовали оперативно.

Подготовить исковое заявление в суд.

Восстановление срока наследования — сложная категория дел, требующая ювелирной работы с доказательствами. Однако актуальная судебная практика дает добросовестным наследникам, объективно лишенным возможности узнать о смерти близких, реальный шанс защитить свои права и вернуть семейное имущество.