Получить в наследство загородный дом или шесть соток — радость, которая нередко омрачается внезапным звонком от председателя садового товарищества с требованием погасить накопившиеся за прошлые годы взносы и пени. Разобраться с ходу, где заканчиваются чужие обязательства прежнего владельца и начинаются ваши собственные, бывает непросто, а переплачивать за чужие долги не хочется никому. О том, какие документы запросить в правлении в первую очередь, за какой период придется платить даже без вступления в СНТ и как списать старые начисления по сроку давности, aif.ru рассказала адвокат с 18-летним стажем, эксперт в области семейного и наследственного права Ирина Кузнецова.

Какие документы запросить у председателя

Если председатель говорит, что «за участком числится долг», я советую попросить расчет по конкретным отдельным платежам. В нем должны быть видны основание начисления, срок оплаты, поступившие платежи и пени, если их начисляют. Имеет смысл запросить решения общего собрания, утвержденные сметы и финансово-экономическое обоснование взносов. Эти документы позволяют проверить, кому, за какой период и на каком основании товарищество предъявляет требование.

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Долги прежнего владельца и предел ответственности

Если обязанность уплатить взносы возникла у прежнего владельца при жизни, задолженность может перейти к наследникам, принявшим наследство. Согласно статье 1175 Гражданского кодекса РФ, они отвечают солидарно. Это означает, что товарищество вправе обратиться за погашением долга к одному наследнику или к нескольким. При этом взыскание с каждого ограничено стоимостью имущества, перешедшего именно к нему. Поэтому требование к одному из двух наследников может превышать половину общего долга, если оно укладывается в предел его ответственности. Для определения этого предела учитывают рыночную стоимость полученного имущества на момент открытия наследства.

Платежи, которые копятся еще до регистрации прав

Текущие платежи возникают уже у самих наследников как у собственников. Принятое наследство считается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, даже если право на дачу зарегистрировано позднее. Поэтому между смертью владельца и получением свидетельства может пройти год, за который у наследников возникнут собственные обязательства перед товариществом. Предел ответственности по долгам наследодателя к таким платежам не применяется. Чтобы правильно разграничить суммы, нужно смотреть, когда и у кого возникла обязанность уплатить конкретный взнос.

Обязан ли платить тот, кто не вступал в СНТ

Членство в СНТ автоматически по наследству не переходит. Вместе с тем собственник участка в границах территории садоводства обязан вносить предусмотренную законом плату, даже если он не вступил в товарищество. Она покрывает предусмотренные законом расходы на имущество общего пользования и управление им. Довод «мы на дачу не ездим и дорогой не пользуемся» от такой обязанности не освобождает. Проверять нужно законность начислений и их размер.

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Как списать старые долги по исковой давности

По давним платежам отдельно проверяют исковую давность. Общий срок составляет три года, и для периодических платежей его обычно считают по каждому просроченному платежу отдельно. Суд применяет исковую давность по заявлению стороны, поэтому в споре важно указать, по каким начислениям срок истек, и сопоставить их со сроками оплаты по документам СНТ.

Как родственникам договориться на первый сезон

Если родственники пока не готовы решать, продавать ли дачу, разумно договориться хотя бы на ближайший сезон. Передать всем собственникам ключи, согласовать даты приезда, записать, кто оплачивает срочный ремонт, и запросить у товарищества расчет задолженности. Тогда вопрос о судьбе дома можно будет обсуждать отдельно, после того как каждый поймет, каким имуществом он владеет, сколько стоит его содержание и какую сумму он вправе рассчитывать при продаже.