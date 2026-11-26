В столице Северной Кореи Пхеньяне состоялся концерт российских артистов с участием певицы Ларисы Долиной, пишет ТАСС.

«[Лидер КНДР] Ким Чен Ын с супругой [Ли Соль Чжу] посетил концерт с участием Ларисы Долиной в Пхеньяне», — говорится в публикации.

Согласно информации агентства, перед публикой также выступил Национальный академический оркестр народных инструментов имени Н.П. Осипова. Зрители встречали исполнителей из РФ овациями.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э оценили новый горнолыжный курорт.