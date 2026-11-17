Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э побывал на новом горнолыжном курорте. Об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи (KCNA), которое опубликовало фото поездки.

На снимках девочка катается на лыжах по заснеженному склону, а ее отец следит за спуском. Для северокорейского лидера на снегу установили резное кресло и небольшой стол.

По данным СМИ, поездка Ким Чен Ына с дочерью и высокопоставленными чиновниками проходила 15 и 16 ноября. Помимо курорта, лидер КНДР посетил реконструируемый аэропорт Самджиён и туристическую железнодорожную линию, а также проверил строительство объектов в туристической зоне.

Как сообщает Reuters, Ким Чен Ын высоко оценил гостиницы, коттеджи и жилые помещения на курорте, назвав их безупречными.

Ранее лидер КНДР проинспектировал базу ВМС, которая строится вблизи границы Южной Кореи.