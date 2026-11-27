Центральное телевидение КНДР продемонстрировало репортаж о выступлении народной артистки России Ларисы Долиной в Пхеньяне. Концерт состоялся в четверг, 27 ноября, и его лично посетил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Телесюжет продолжительностью около десяти минут вышел в эфир на следующий день.

Музыкальное мероприятие прошло в Пхеньянском оперном театре с участием российских исполнителей. Помимо Долиной, перед зрителями выступили лауреат музыкальных конкурсов Екатерина Андреева, солист Мариинского театра Глеб Князев и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

На концерт Ким Чен Ын прибыл вместе с супругой Ли Соль Чжу. Как следует из показанных кадров, перед началом выступления северокорейский лидер встретился с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым. После беседы они вместе заняли места в центральной части зала напротив сцены.

Ранее Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за выступление на торжественном концерте в Пхеньяне, среди них была народная артистка России Лариса Долина, которой глава государства пожал руку.