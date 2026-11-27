Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил благодарность российским артистам за выступление на торжественном концерте в Пхеньяне, среди них была народная артистка России Лариса Долина, которой глава государства пожал руку. Кадры с мероприятия опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии РФ в своём канале на платформе «Макс».

Руководитель ведомства Александр Козлов возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству двух стран. В первый день заседания этого органа в столице КНДР состоялся концерт российских артистов.

Они выступили в Пхеньянском оперном театре. Кроме Долиной, в концерте приняли участие лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Андреева, солист государственного академического Мариинского театра Глеб Князев и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова.

Напомним, в октябре 2025 года сообщалось, что Ким Чен Ын приобнял российского певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) после концерта в Пхеньяне. Выступление было приурочено к 80-летию основания Трудовой партии Кореи. Лидер КНДР лично поднялся на сцену после концерта и поблагодарил российских артистов, в числе которых был SHAMAN.