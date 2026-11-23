Порядка 90 человек прошли санитарную обработку после распространения неустановленного вещества на выступлении американского рэпера Дона Толивера в Манчестере. Уточненные данные опубликованы на сайте полиции графства Большой Манчестер.

«Всего у 89 человек проявились симптомы, предположительно связанные с воздействием вещества», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что одну женщину направили в Манчестерскую королевскую лечебницу для дообследования и получения медпомощи. Оставшиеся 88 человек прошли сухую санобработку непосредственно на месте инцидента.

Правоохранители квалифицируют случившееся как изолированный эпизод и не видят угрозы для населения.

Происшествие, из-за которого концерт был сорван, случилось 22 ноября. В тот день с арены Co-op Live были эвакуированы около 12 тысяч зрителей.

Изначально полицейские предполагали распыление слезоточивого газа, однако эта версия подтверждения не получила.

Как пояснили медики, часть посетителей жаловалась на раздражение глаз и затрудненное дыхание. Расследование инцидента продолжается.

Сам исполнитель после ЧП перенес лондонское шоу на арене O2, намеченное на понедельник, на 15 декабря.

Ранее сообщалось, что на фестивале Burning Man в Неваде был зафиксирован третий случай смерти.