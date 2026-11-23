Неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ на концерте американского рэпера Дона Толивера, который проводился в британском городе Манчестер, сообщила газета The Sun.

Журналисты уточнили, что из-за инцидента началась давка, и исполнителю пришлось прекратить выступление. На место случившегося прибыли сотрудники экстренных служб.

В местной полиции заявили, что обошлось без серьёзных травм. Крытая арена, на которой выступал Толивер, вмещает до 23,5 тысячи человек.

Напомним, в мае 2025 года в Берлине неизвестные распылили слезоточивый газ на концерте немецкого рэпера Samra после того, как на мероприятии началась драка. Сообщилось о как минимум 13 пострадавших.